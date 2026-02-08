Curling doppio misto, Mosaner e Constantini dominano: Repubblica Ceca battuta 8-2

Prova solida e senza sbavature per la coppia azzurra nel doppio misto di curling a Milano Cortina 2026: vittoria netta contro la Repubblica Ceca e qualificazione alle semifinali sempre più vicina, con la sfida decisiva contro la Gran Bretagna in programma in serata.
Successo rapido e controllo totale del match
L’Italia supera con autorità la Repubblica Ceca nel torneo di curling doppio misto, imponendosi 8-2 al sesto end. Una gara mai realmente in discussione, gestita con lucidità e precisione dalla coppia azzurra, capace di chiudere il confronto senza concedere spazio agli avversari.
Mosaner e Constantini non abbassano la guardia
La coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini impone fin dalle prime stone il proprio ritmo, spazzando via le resistenze ceche con una prestazione definita “a minimo sforzo”, ma estremamente efficace. La Repubblica Ceca, rappresentata da Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky, non riesce mai a rientrare realmente in partita.
Classifica e scenario semifinali
Con questo successo l’Italia sale a cinque vittorie e due sconfitte, aumentando in modo sensibile le probabilità di accesso alle semifinali. Sarà però decisiva la sfida di questa sera contro la Gran Bretagna, appuntamento chiave per definire il destino del torneo azzurro.
Fiducia e continuità per la coppia azzurra
La vittoria contro la Repubblica Ceca conferma lo stato di forma di Mosaner e Constantini, apparsi concentrati e continui per tutta la durata dell’incontro. Una prestazione che rafforza le ambizioni dell’Italia nel doppio misto, alla vigilia del match più impegnativo della fase a gironi.