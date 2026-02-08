Atletica, Furlani incontenibile a Metz: 8,39 nel lungo e terza vittoria consecutiva

Prestazione clamorosa per Mattia Furlani nel meeting indoor di Metz: il campione del mondo del salto in lungo eguaglia il personale, rafforza la world lead 2026 e firma un’altra vittoria di prestigio con una serie di salti straordinaria.
Mattia Furlani continua a dominare la scena internazionale del salto in lungo. A Metz, l’azzurro è protagonista di una gara di altissimo livello, chiusa con la misura di 8,39, che vale l’eguagliamento del primato personale e l’ulteriore incremento della miglior prestazione mondiale stagionale 2026.
Una prova impressionante per continuità e qualità: Furlani costruisce il successo con una serie eccezionale, fatta di salti sempre sopra gli otto metri. Dopo un nullo iniziale, l’azzurro atterra a 8,38, poi 8,33, 8,28, quindi il balzo decisivo a 8,39, prima di chiudere con 8,23. Numeri che certificano uno stato di forma straordinario e una solidità tecnica di primissimo piano.
Alle sue spalle si esalta anche il bulgaro Bozhadir Saraboyukov, capace di arrivare alla stessa misura di 8,39, ma superato in classifica dal campione del mondo grazie alla migliore serie complessiva. Un duello di altissimo profilo che accende il meeting francese e conferma il livello altissimo della gara.
Per Furlani si tratta della terza vittoria su tre uscite stagionali, un avvio di 2026 che rafforza ulteriormente il suo ruolo di riferimento assoluto nel lungo mondiale.