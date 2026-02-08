LIVE Coppa Italia Boulder 2026: semifinali da brividi, finali in diretta su Climbing TV

Parte da qui la stagione 2026 della Coppa Italia Boulder: prima tappa del circuito, semifinali già archiviate e finali al via nel pomeriggio. Appuntamento live su Climbing TV con le donne dalle 16 e gli uomini dalle 17.45.
Entra nel momento decisivo la prima tappa della Coppa Italia Boulder 2026, che segna anche l’esordio stagionale della specialità. Dopo semifinali di altissimo livello, l’attenzione si sposta ora sulle finali, in programma nel pomeriggio e trasmesse in diretta su Climbing TV.
Nel rispetto del nuovo regolamento, accedono all’atto conclusivo otto atlete e otto atleti, secondo un format sempre più vicino a quello delle competizioni di Coppa del Mondo.
Semifinali femminili
Prestazione di grande solidità per Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), che chiude al comando la semifinale con 4 top, di cui 3 flash, per un totale di 99,8 punti. Alle sue spalle si accende un intenso testa a testa tra Irina Daziano (inOut Chiusa di Pesio), autrice di 3 top (2 flash) e 1 zona, e la giovanissima Chiara Franceschi (Arco Climbing).
Classe 2011, appena 14 anni, Franceschi prende parte alla Coppa Italia Senior grazie a una wild card concessa dal Direttore Tecnico Davide Manzoni, confermandosi uno dei talenti più interessanti del panorama nazionale.
Completano il gruppo delle finaliste:
Stella Giacani (The Change SSD)
Miriam Fogu (Arrampicata Libera Perugia)
Francesca Matuella (Centro Sportivo Aeronautica Militare)
Matilda Liù Moar (AVS Brixen)
Giulia Previtali (Climberg ASD Bergamo)
Semifinali maschili
Livello altissimo anche nel settore maschile, con un terzetto al comando racchiuso in pochissimi punti. A guidare la classifica è un concentratissimo Giovanni Bagnoli (Crazy Center ETS), seguito da Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare) e da un combattivo Matteo Reusa (Gruppo Sportivo Fiamme Gialle).
Accedono alle finali anche:
Tommaso Milanese (Star Wall Climbing Roma)
Pietro Franzoni (King Rock Climbing Verona)
Niccolò Anthony Salvatore (Gruppo Sportivo Fiamme Rosse)
Nicolò Sacripanti (The Change SSD)
Mattia Salvatore (Gollum Climbing Academy)
Orari e diretta
🕓 Finali femminili: ore 16.00
🕔 Finali maschili: ore 17.45
Tutte le fasi decisive sono trasmesse live su Climbing TV, per una giornata che apre ufficialmente il circuito 2026 della Coppa Italia Boulder.
Articolo in aggiornamento.