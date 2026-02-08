Curling misto, cosa serve all’Italia per la semifinale: tutti gli incroci

L’Italia del curling misto vuole strappare il pass per andare in semifinale: gli incroci possibili e quali sono i risultati utili per andare avanti

Amos Mosaner e Stefani Constantini vanno avanti a Milano Cortina, nonostante qualche passo falso e vogliono arrivare ai primissimi posti e poi a medaglia. La sfida contro la Norvegia era un passaggio decisivo e gli Azzurri sono stati autori di una clamorosa rimonta riuscendo a salire a 4 vittorie e 2 sconfitte.

Ricordiamo, infatti, che l’Italia era sotto 3-5 dopo sei end prima di riuscire a battere una diretta avversaria. Può essere la svolta di tutta l’Olimpiade per Mosaner e Constantini che fino a quel momento erano stati autori di troppi errori e avevano lasciato il fianco scoperto ai diretti avversari.

Ricordiamo che serve qualificarsi tra le prime quattro per andare in semifinale dopo la prima fase aperta. E non è scontato per l’Italia: nonostante attualmente gli Azzurri siano al secondo posto insieme agli USA, non c’è da abbassare l’attenzione.

In 5 per 3 posti: come l’Italia può andare in semifinale nel curling

La Gran Bretagna è al primo posto e a punteggio pieno: i grandi favoriti hanno solo vinto e sono già in semifinale. L’Italia lo farà matematicamente solo con tre vittorie su tre nelle partite mancanti. Ma il calendario non sorride.

L’Italia oggi dalle 14:35 affronterà la Cechia e non sono ammessi passi falsi. Poi toccherà alla Gran Bretagna – che non farà sconti – e agli USA, scontro diretto pesantissimo.

Se l’Italia portasse a casa due vittorie su tre, una tra Canada e Svizzera potrebbe agganciare gli Azzurri. Una vittoria sola complicherebbe molto le cose, ma non escluderebbe del tutto la possibilità di andare avanti.