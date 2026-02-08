LIVE Ancona atletica: Campionati Italiani juniores e promesse in diretta su Atletica Italiana TV

Campionati Italiani juniores e promesse indoor: seconda giornata in corso ad Ancona con altri 30 titoli da assegnare. Gare, protagonisti e risultati aggiornati in tempo reale su Atletica Italiana TV e app SportFace.

È entrata nel vivo la seconda giornata dei Campionati Italiani juniores e promesse indoor di Ancona, appuntamento clou del calendario tricolore giovanile. Dopo l’ottima giornata inaugurale, l’attenzione resta alta con 30 titoli italiani ancora in palio, seguiti in diretta streaming su Atletica Italiana TV e sull’app SportFace.

Diretta streaming e informazioni utili

Le gare sono trasmesse sabato 7 e domenica 8 febbraio a partire dalle ore 9 su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace, disponibile negli store digitali. A disposizione anche risultati, programma orario, info utili e fotogallery ufficiale (Grana/FIDAL).

400 metri

La finale femminile juniores dei 400 metri regala il crono più promettente della giornata: Laura Frattaroli (Tespiense Quartu), al primo anno di categoria, firma 53.77, abbattendo il personale indoor e salendo al secondo posto alltime U20 in Italia, alle spalle del 53.04 di Elisa Valensin. Alle sue spalle si mettono in luce Alicya Maria Trotta (Ideatletica Aurora, 54.55 PB) e Alice Caglio (Vis Nova Giussano, 55.00).

Al maschile, gara tattica ma efficace per Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza), che prende la testa e chiude in 47.81, precedendo Diego Mancini (Studentesca Milardi Rieti, 48.12 PB) e Daniele Salemi (Siracusatletica, 48.47).

Tra le promesse, davanti al pubblico di casa, Destiny Omodia conquista il titolo con 46.97, primo tempo indoor sotto i 47 secondi. Completano il podio Dario Bressanello (Acsi Atl. Campidoglio, 47.73) e Massimiliano Vandelli (La Fratellanza 1874 Modena, 47.77). In campo femminile under 23, successo per Sara Cirillo (Acsi Futuratletica) che conferma la leadership stagionale e migliora il personale a 53.61, davanti a Clarissa Vianelli (Polisport. Novatletica Chieri, 53.93) e Chiara Padoan (Acsi Futuratletica, 54.54 PB).

800 metri

Finale combattuta negli 800 promesse maschili, decisa allo sprint: Davide De Rosa (Esercito) piazza la rimonta vincente in 1:53.04, precedendo di due centesimi Luca Borzi (Lazio Atletica, 1:53.06) e Mattia De Rocchi (Pro Sesto Atl. Cernusco, 1:53.10).

Equilibrio massimo anche tra le promesse femminili, con Matilde Prati (Atl. Bovolone) che sorpassa sul filo Gloria Kabangu (Esercito, 2:07.65) e vince in 2:07.63. Netto invece il successo juniores maschile di Valerio Ciaramella (Studentesca Milardi Rieti), che attacca all’ultimo giro e chiude in 1:52.12, davanti ad Antonio Morabito (Libertas Unicusano Livorno, 1:52.96) e Michele Alamia (Pro Patria Milano Atletica, 1:53.33).

Tra le juniores femminili, prova autoritaria di Giulia Macchi (Bracco Atletica), sempre in controllo e vincente con 2:05.82, tempo che vale la settima posizione italiana alltime U20. Alle sue spalle Caterina Caligiana (Atl. Arcs Cus Perugia, 2:07.75) supera nel finale Elena Irbetti (Atl. Spezia Duferco, 2:08.19).

Salti

Nell’alto juniores, doppio 2,12 ma titolo a Iacopo Storai (Atl. Livorno), impeccabile alla prima prova e autore di tre miglioramenti consecutivi. Secondo Alberto Marzola (Ga Aristide Coin Venezia 1949), terzo Matteo Maranini (Pontevecchio Bologna) con 2,08.

Nel triplo promesse, un solo salto valido basta a Giorgia Galiazzo (Ga Bassano 1948) per imporsi con 12,82, davanti a Ilaria Monaco (Atl. Gran Sasso Teramo, 12,71) e Alessia Ruzza (Atl. Gallaratese, 12,64 PB). Emozioni anche nel triplo juniores, deciso per un centimetro: Raffaella Tsimi Atana (Studentesca Rieti Milardi) vince con 12,78 su Elisa Valenti (Atl. Siracusa, 12,77), mentre Elena Moressa (Assindustria Sport) è terza con 12,63.

Nell’asta U20, titolo a Letizia Paolatto (Atl. Brugnera Friulintagli) con 3,85 alla terza prova, dopo aver superato 3,60 all’ultimo tentativo. Completano il podio Ylenia Bernardo (Studentesca Rieti Milardi, 3,80) e Bianca Frare (Atl. Brugnera Friulintagli, 3,70).

Articolo in aggiornamento: segui la giornata in diretta su Atletica Italiana TV.