Klaebo vince lo skiathlon a Milano Cortina 2026: sesto oro olimpico. Graz ottavo

Johannes Klaebo firma la prova maschile di skiathlon in Val di Fiemme e sale a sei ori olimpici in carriera. Nella seconda gara degli sci stretti ai Giochi di Milano Cortina 2026, il norvegese precede il francese Desloges e il connazionale Nyenget. Ottavo Davide Graz, miglior azzurro; più indietro Pellegrino.

La prova maschile di skiathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 parla ancora norvegese. A Tesero, in Val di Fiemme, Johannes Klaebo rispetta i pronostici e conquista l’oro nella gara che prevede 10 km a tecnica classica seguiti dal cambio di sci e altri 10 km a skating.

Il fuoriclasse scandinavo resta sempre nelle posizioni di testa e decide la corsa a circa mezzo chilometro dal traguardo, quando cambia ritmo e fa il vuoto alle sue spalle. Un’accelerazione secca, che nessuno riesce a contenere, e che gli consegna il sesto titolo olimpico della carriera, primo in questa edizione, avvicinandolo al record assoluto di otto ori a cinque cerchi.

Alle sue spalle la battaglia per il podio è serrata. L’argento va al francese Mathis Desloges, bravo a imporsi nella volata per la seconda posizione davanti al norvegese Martin Nyenget, che completa il podio. Ai piedi delle medaglie chiude il giovane russo “neutrale” Saveliy Korostelev, quarto al termine di una prova solida.

In casa Italia arriva un risultato incoraggiante da Davide Graz, ottavo al traguardo con un ritardo di 49 secondi dal vincitore e miglior azzurro di giornata. Più staccati gli altri italiani: Elia Barp chiude 17°, Federico Pellegrino termina 20° mentre Martino Carollo conclude in 23ª posizione.

Per Klaebo è un’altra pagina di storia nello sci di fondo olimpico; per l’Italia, una prestazione che conferma la crescita del settore nelle gare di resistenza e cambio tecnico.