Battiti Olimpici Winter Edition, on line la seconda edizione sulla nostra piattaforma

Parte oggi sulla piattaforma Sportface la seconda edizione di Battiti Olimpici – Winter Edition, il racconto della preparazione degli azzurri in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Dopo il successo della prima stagione, dedicata all’avvicinamento verso Parigi 2024, la serie prodotta dal CONI in collaborazione con Sportface torna con la nuova edizione proiettata ovviamente verso Milano-Cortina 2026.

Se chiudi gli occhi e pensi a Milano-Cortina, cosa vedi?

Questa la prima domanda posta agli atleti che ci hanno descrtitto le loro emozioni in queste dieci puntate che ci raccontano il loro avvicinamento in quello che rappresenta, per loro, il non plus ultra delle competizioni, le Olimpiadi.

Le emozioni, le medaglie sognate, il sostegno della famiglia, la responsabilità e la tensione, ma anche l’energia che nasce dal confrontarsi davanti al mondo, sostenuti dal calore del pubblico di casa.

Un sogno che si avvera, il cuore che batte forte

Un viaggio emozionale tra allenamenti, test, strategie e sacrifici, che mostra come il sogno olimpico si costruisca giorno dopo giorno, tra fatica, passione e determinazione.

Gli atleti italiani affrontano un percorso che va oltre la semplice competizione: ogni curva, salto e discesa è una prova di coraggio, precisione e concentrazione. Ogni disciplina richiede dedizione assoluta e la capacità di leggere il contesto in un istante.

Ogni atleta diventa protagonista della propria performance, pronto a trasformare allenamenti, test, strategie e preparazioni mediche in risultati concreti sulle piste olimpiche.

Il cammino verso l’Olimpiade non è fatto solo di allenamenti visibili: visite mediche, test di preparazione e valutazioni cliniche e strumentali seguono ogni atleta, calibrando la performance e riducendo i rischi.

È la costanza silenziosa, il superamento di traumi e infortuni e la voglia di migliorarsi ogni giorno a rendere possibile arrivare pronti all’evento più atteso.

La competizione, una sfida con più avversari

Competere in casa aggiunge pressione, ma rende ogni medaglia, ogni curva e ogni traguardo ancora più speciali. La sfida non è solo con gli avversari: è con se stessi, con la gravità e con il tempo, con il sogno di una medaglia e il desiderio di rendere orgoglioso il pubblico, le famiglie e l’Italia intera.

Battiti Olimpici racconta tutto questo: la passione, la fatica e l’adrenalina che costruiscono gli atleti italiani pronti a scrivere un capitolo indimenticabile sulle piste di Milano-Cortina 2026.

🎬 Segui tutte le dieci puntate di Battiti Olimpici su Sportface e vivi da vicino la preparazione degli azzurri verso l’Olimpiade!

