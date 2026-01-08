Battiti Olimpici, in arrivo la 2ª stagione della serie prodotta dal CONI in collaborazione con Sportface

Come affronta un atleta italiano le tappe del percorso che lo porteranno a disputare e (si spera) a vincere le Olimpiadi? Se ve lo siete chiesti almeno una volta nella vita, Battiti Olimpici è la serie che fa per voi. Dopo il successo della prima stagione dedicata alla marcia (di avvicinamento) verso Parigi 2024, la serie prodotta dal CONI in collaborazione con Sportface torna con la seconda stagione proiettata ovviamente verso Milano-Cortina 2026.

Battiti Olimpici, in arrivo la seconda stagione

La prima stagione di Battiti Olimpici documenta l’intensa preparazione degli atleti italiani per le Olimpiadi di Parigi presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, esplorando sogni, paure, obiettivi, tecnica, psicologia e lavoro atletico attraverso le storie dei protagonisti.

​Prodotta nel 2024, immerge lo spettatore nel mondo ad alta tensione dell’allenamento d’élite, dove ogni battito conta. Gli episodi mescolano emozioni crude e rigore scientifico, mostrando come i protagonisti spingano i limiti fisici e mentali nella struttura CONI. In racconti della durata che varia dai 7 ai 13 minuti, si condensano frammenti di umanità olimpica, rivelando scienza e passione dietro le speranze di medaglia italiane.

La sinossi delle puntate della prima stagione

CAPITOLO 1 “CAMPIONI SI DIVENTA”: Introduce il percorso per diventare campioni, focalizzandosi su allenamenti base e cambiamenti mentali.

CAPITOLO 2 “LA SCHERMA (SPADA)”: Evidenzia i drill di precisione e preparazione tattica degli schermidori.

CAPITOLO 3 “LA CANOA”: Segue i canoisti nel lavoro di padronanza di tecniche acquatiche e resistenza per le gare olimpiche.

CAPITOLO 4 “SPIRITO DI SQUADRA”: Sottolinea l’importanza dello spirito collettivo nelle dinamiche di squadra.

CAPITOLO 5 “IL TAEKWONDO”: Alla scoperta di calci esplosivi, agilità e resilienza mentale dei combattenti.

CAPITOLO 6 “IL CANOTTAGGIO”: Dall’Acqua Acetosa a Sabaudia i canottieri azzurri lavorano incessantemente tra faticosi test fisici e allenamenti in acqua.

CAPITOLO 7 “PROTOCOLLO P.O.”: Il Protocollo Probabili Olimpici è uno dei fiori all’occhiello della preparazione olimpica. Ogni atleta viene analizzato in ogni più piccolo dettaglio.

CAPITOLO 8 “L’ARRAMPICATA SPORTIVA”: Traccia il percorso degli arrampicatori sportivi, tra sudore, test e sogni.

CAPITOLO 9 “I NUOVI SPORT OLIMPICI”: Il racconto dell’innovazione nelle Olimpiadi portata dell’inserimento tra le discipline di surf, skateboard e breakdance.

CAPITOLO 10 “SBAGLIANDO SI IMPARA”: Esplora errori come lezioni per superare difficoltà, durata 5:31.

CAPITOLO 11 “SOGNANDO PARIGI”: Riflette su tre anni di sudore e sorrisi per Parigi 2024, durata 6:12.

Le novità della seconda stagione

La seconda stagione di Battiti Olimpici è in arrivo e anticiperà il racconto (prima dell’inizio ufficiale delle Olimpiadi Invernali) dell’impegno quotidiano verso il successo nelle varie discipline. Medici, ricercatori e tecnici affiancano gli azzurri degli sport invernali per trasformare la scienza in performance, la conoscenza in energia, il battito di ciascuno in forza di squadra.

Rispetto alla prima serie, sarà possibile assistere alla “corsa all’oro” (o anche argento e bronzo) sia nel formato da 10 episodi della durata di 7 minuti ciascuno, sia attraverso un unico lungometraggio azzurro della durata di 1 ora. La nuova stagione svela ed al tempo stesso esalta la dedizione, l’innovazione e la passione che alimentano ogni conquista olimpica.

