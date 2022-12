Seconda giornata di semifinali e finali da Melbourne, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di nuoto 2022 in vasca corta. E l’Italia riprende da dove aveva terminato ieri, salendo sul podio nella prima gara che assegna medaglia. Arriva uno splendido argento per il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli nella staffetta 4×50 mista mista. Un crono di 1:36.01 che vale il record non solo italiano, ma europeo per i nostri quattro, battuti solamente dagli irraggiungibili Stati Uniti. Bronzo per il Canada.

Accesso alla finale di domani ottenuto da Alessandro Miressi e Tomas Ceccon nei 100 stile libero. Il primo nuota in un 45.74 che gli vale il quarto tempo assoluto; il secondo con 46.13 invece va alla gara di domani con il sesto crono. Tra i due azzurri il fenomeno classe ’04 Popovici, mentre i primi tre tempi appartengono a Crooks, Grousset e Chalmers.