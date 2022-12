Mondiali vasca corta Melbourne 2022, Mora: “Grande giornata per me, sono felicissimo”

“Questo mondiale è bellissimo e mi gasa molto”. Così Lorenzo Mora dopo il doppio argento, nella staffetta 4×50 mista mista e poi nei 100 dorso, ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Nella gara individuale, l’azzurro si piazza dietro l’americano Ryan Murphy. “Sapevo che sarebbe stato difficile battere Murphy. Mi dispiace di non aver nuotato sotto i 49”, era un obiettivo alla mia portata. Sono comunque felicissimo per questo argento che segue quello conquistato in staffetta. È una grande giornata per me. Dopo i Mondiali di Abu Dhabi dello scorso anno so di essere entrato in una nuova dimensione e in una fase nuova della mia carriera. Io rimango però con i piedi per terra, senza montarmi la testa e con l’obiettivo di migliorarmi sempre”, aggiunge Mora.