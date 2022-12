È finalmente iniziata l’azione ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 in scena a Melbourne, in Australia. Il programma mattutino, quindi notturno per l’Italia, si è aperto con le prime batterie, che ha fornito già indicazioni importanti per gli Azzurri. Partiamo dalla prova dominante della staffetta 4×100 stile libero maschile, che chiude la semifinale con il miglior crono con la squadra composta da Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Manuel Frigo (che lascerà il posto a Thomas Ceccon in finale) e il debuttante Paolo Conte Bonin (che fa segnare la miglior frazione della staffetta), in 3:04.46, oltre due secondi meglio di Brasile e Stati Uniti. La sessione pomeridiana prenderà il via alle ore 9:30 della mattinata italiana di martedì 13 dicembre.

Avanzano in finale, e saranno in gara già oggi, Sara Franceschi (all’esordio nella rassegna iridata in vasca corta) e Alberto Razzetti, entrambi nei 200 misti, rispettivamente con l’ottavo e il settimo tempo. Franceschi ha anche firmato il nuovo record personale in 2:07.25; nella stessa gara, niente da fare per Costanza Cocconcelli, diciassettesima. Attesissimo in finale, ovviamente, Gregorio Paltrinieri, che farà il proprio debutto nella competizione nell’ultimo atto dei 1500 stile libero, alla ricerca del secondo oro iridato in vasca corta in questa specialità, impresa mai riuscita a nessuno. Dopo Doha 2014, SuperGreg ci riproverà ai Mondiali di nuoto di vasca corta a Melbourne.

Silvia Scalia centra di un soffio il passaggio in semifinale nei 100 dorso, cosa che non riesce alla campionessa Margherita Panziera, la quale non ha ancora centrato una finale in vasca corta, e ci riproverà nei 200. Stessa sorte capitata a Thomas Ceccon, che ha voluto tentare i 50 farfalla, chiudendo oltre la posizione limite per accedere alla semifinale; nessun problema, invece, per Matteo Rivolta, che passa con l’ottavo tempo. Lorenzo Mora avanza in semifinale nei 100 dorso, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla.