Mondiali vasca corta Melbourne 2022 nuoto: tutti i risultati di martedì 13 dicembre

Tutti i risultati di martedì 13 dicembre dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Si apre la rassegna iridata nella vasca da 25 metri, che vedrà i migliori nuotatori del globo sfidarsi per il titolo nella piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. Giornata inaugurale che vedrà subito impegnata l’Italia: riflettori puntati soprattutto sulle stelle azzurre Gregorio Paltrinieri, Margherita Panziera e Thomas Ceccon. Di seguito tutti i risultati di martedì 13 dicembre aggiornati in tempo reale.

Risultati martedì 13 dicembre Melbourne 2022

Batterie (ore 1.00 italiane)

400 stile libero donne

100 dorso donne

100 dorso uomini

50 farfalla donne

50 farfalla uomini

200 misti donne

200 misti uomini

Staffetta 4×100 stile libero donne

Staffetta 4×100 stile libero uomini

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

400 stile libero donne – FINALE

50 Farfalla donne – semifinali

50 Farfalla uomini – semifinali

200 Misti donne – FINALE

200 Misti uomini – FINALE

100 Dorso donne – semifinali

100 Dorso uomini – semifinali

1500 Stile libero uomini – FINALE

Staffetta 4x100sl donne – FINALE

Staffetta 4x100sl uomini – FINALE