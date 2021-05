Volley Nations League femminile 2021: non basta una bella Italia, Russia vince 3-0

by Deborah Sartori

Una grande Italia non basta per sconfiggere la Russia nel girone della Volleyball Nations League femminile 2021. La Russia dell’italiano Sergio Busato è più lucida nel finale di set e si porta a casa il successo per 3-0 (26-24, 25-23, 27-25). Le azzurre di coach Bregoli mettono in campo la migliore prestazione di questa VNL, ma non basta per avere la meglio. In evidenza Sylvia Nwakalor, che sfonda nuovamente quota 20 punti (22 in questo match, L’Italia invece incassa la quarta sconfitta e rimane ferma ad un punto: domani proverà a conquistare punti nella difficile sfida contro il Giappone. Di seguito la cronaca del match

LA PARTITA – Nwakalor entra dal primo minuto e si fa subito sentire (1-0), rendendosi subito affidabile per Bosio (7-5). La Russia completa il sorpasso (7-9), ma le azzurre sono brave a rispondere subito con l’ace di Bosio che ristabilisce la parità (10-10). La lotta prosegue punto a punto (16-17), poi la Russia prova a scappar via (17-21) ma le azzurre recuperano e con una Nwakalor scatenata tornano sotto (21-21). Le russe sono fallose al servizio (23-22), ma ai vantaggi hanno la meglio con l’errore di Lubian che regala loro il set (24-26).

Nel secondo set la Russia parte forte (1-3), ma Nwakalor si fa sentire anche al servizio (4-3). Bonifacio entra in campo e si fa trovare pronta in attacco (7-7), con l’Italia che poi prova ad allungare (12-10). La Russia si affida a Fedorovtseva (12-12), ma Guerra riporta sul +2 le azzurre (16-14). Nel finale Kosheleva sale di colpi (17-19), l’Italia risponde (19-19) ma nel finale la Russia torna ad affidarsi a Fedorovtseva, che mette la firma in chiusura anche con un ace (23-25).

L’Italia ci riprova nel terzo set (8-5), ma le ragazze di Busato non si arrendono (13-12) e completano il sorpasso (14-16). Guerra batte forte e Nwakalor non ci pensa due volte a mettere a terra la palla della parità (17-17). Una super Omoruyi poi trascina le azzurre nel finale (20-18), con l’Italia che difende tutto e in attacco non sbaglia (23-19). Il muro russo però si fa sentire (23-22) e ai vantaggi è l’esperienza ad avere la meglio: la Russia vince il set ai vantaggi (25-27) e si aggiudica il match.