Milano-Cortina 2026, Vittozzi e Ghiotto portabandiera alla cerimonia di chiusura

La biatleta friulana e il campione del pattinaggio di velocità guideranno la delegazione azzurra all’Arena di Verona. Un simbolo per l’edizione invernale più vincente di sempre per l’Italia.

Due simboli per chiudere i Giochi

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto a sfilare con il tricolore nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domenica sera all’Arena di Verona. La scelta premia due protagonisti assoluti di questa edizione, capaci di lasciare un segno tecnico e simbolico nel percorso azzurro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Vittozzi, oro storico e resilienza

Per la biatleta friulana si tratta del coronamento di un’Olimpiade straordinaria. Vittozzi ha conquistato il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano, imponendosi nell’inseguimento, e ha aggiunto l’argento nella staffetta mista.

Un risultato che assume ancora più valore considerando il percorso recente dell’azzurra, reduce dall’infortunio che le aveva impedito di disputare l’intera stagione 2024/2025. A Milano-Cortina ha dimostrato solidità mentale e continuità tecnica, confermandosi tra le interpreti di riferimento a livello internazionale.

Ghiotto e il ritorno d’oro nel team pursuit

Accanto a lei ci sarà Davide Ghiotto, punto fermo del pattinaggio di velocità italiano. Il vicentino ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dell’oro nell’inseguimento a squadre, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti.

Un successo che riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nella specialità vent’anni dopo l’ultima affermazione olimpica, a Torino 2006. Un ritorno che certifica la crescita del movimento e il peso specifico del gruppo azzurro nelle discipline su ghiaccio.

L’Italia più vincente di sempre

La coppia Vittozzi-Ghiotto guiderà una delegazione capace di collezionare finora 26 podi, trasformando Milano-Cortina 2026 nell’edizione invernale più ricca di medaglie nella storia olimpica azzurra.

Sotto le arcate dell’Arena di Verona, il passaggio del tricolore tra le mani di due atleti simbolo suggellerà settimane di risultati, record e conferme che hanno proiettato l’Italia tra le nazioni di riferimento dello sport invernale mondiale.