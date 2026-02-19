Giamaica, maglia omaggio a Bob Marley per i playoff verso il Mondiale 2026

I Reggae Boyz puntano alla storica qualificazione iridata e presentano una divisa speciale firmata Adidas: “Football is Freedom” nel segno dell’icona del reggae.

Un ritorno che manca dal 1998

La Giamaica si prepara ad affrontare la semifinale dei play-off per conquistare un posto alla prossima competizione iridata in programma a giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. I nordamericani inseguono una qualificazione storica, che riporterebbe i Reggae Boyz nel torneo più prestigioso del pianeta a distanza di quasi trent’anni dall’unica partecipazione del 1998.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da FootyHeadlines, la nuova maglia della nazionale giamaicana, realizzata in collaborazione con Adidas, sarà un tributo a Bob Marley, simbolo universale dell’isola e figura iconica della musica mondiale.

“Football is Freedom”: identità e cultura nella nuova divisa

La prima maglia mantiene il tradizionale colore giallo, impreziosito da strisce orizzontali rosse, nere e verdi su petto e maniche. I colori richiamano la cultura rastafariana e l’eredità del “Re del Reggae”, fondendosi con l’identità nazionale in un disegno geometrico di forte impatto visivo.

A completare il concept, Adidas e la federazione giamaicana hanno inserito sull’orlo uno special tag con la celebre frase: “Football is Freedom”. Un messaggio che lega calcio e musica sotto l’influenza di una delle personalità più rappresentative della cultura globale, grande appassionato di sport.

Una maglia che racconta la Giamaica

La divisa casalinga rappresenta un vero manifesto identitario. La base oro-gialla si abbina a pantaloncini verdi con dettagli neri e calzettoni dorati, in una combinazione cromatica che unisce tradizione e modernità.

Tra i dettagli più significativi spicca l’etichetta celebrativa con l’immagine di Marley e la scritta “Football is Freedom Bob Marley”, ulteriore richiamo al legame tra l’artista e il pallone.

Accanto alla maglia home, Adidas ha realizzato anche una divisa da trasferta nera caratterizzata da motivi tradizionali giamaicani, elementi grafici geometrici nella parte inferiore e strisce tricolori verdi, rosse e gialle. Il kit riporta il logo Trefoil e sarà lanciato il 6 febbraio, in occasione del compleanno di Bob Marley.

Playoff decisivi verso il 2026

Il debutto della nuova maglia avverrà in un momento cruciale. Il 26 marzo, allo Stadio Akron di Guadalajara, la Giamaica affronterà la Nuova Caledonia nello spareggio internazionale. In caso di successo, i Reggae Boyz se la vedranno con la Repubblica Democratica del Congo per l’accesso alla fase a gironi.

In palio l’ingresso nel Gruppo K, dove figurano Portogallo, Colombia e Uzbekistan. Un percorso complesso, da affrontare con talento e identità, nel segno di un omaggio che unisce calcio, cultura e appartenenza.