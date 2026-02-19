Speed skating 1500 metri, trionfa Ning: Stolz argento, super quinto Di Stefano

Colpo di scena al Milano Speed Skating Stadium: il cinese Ning Zhongyan firma il record olimpico in 1:41.98. Di Stefano chiude quinto a sei decimi dal podio.
Ning Zhongyan oro con record olimpico
È il cinese Ning Zhongyan a scrivere la storia nei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con il tempo di 1:41.98, l’asiatico conquista l’oro e firma il nuovo record olimpico, sorprendendo il grande favorito della vigilia.
Una prova impeccabile, costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che gli consente di precedere tutti in una finale ad altissima intensità.
Stolz sfiora il tris, bronzo a Nuis
Si ferma a due ori il sogno di tripla corona per Jordan Stolz. L’americano chiude secondo in 1:42.75, con un ritardo di 0.77 secondi dal vincitore.
Il bronzo va all’olandese Kjeld Nuis, terzo in 1:42.82 (+0.84), al suo terzo podio consecutivo sulla distanza. Ai piedi del podio l’altro olandese Joep Wennemars in 1:43.05 (+1.07).
Daniele Di Stefano, quinto di altissimo livello
Serata importante anche per l’Italia. Daniele Di Stefano termina al quinto posto in 1:43.41 (+1.43), a meno di due secondi dall’oro e a circa sei decimi dalla medaglia.
Una prova di grande spessore per l’azzurro, competitivo fino agli ultimi intertempi in una gara che ha visto ben sei atleti scendere sotto il muro dell’1:44, segno del livello elevatissimo della competizione.
La classifica finale dei 1500 metri maschili
-
Ning Zhongyan (CHN) – 1:41.98
-
Jordan Stolz (USA) – 1:42.75 (+0.77)
-
Kjeld Nuis (NED) – 1:42.82 (+0.84)
-
Joep Wennemars (NED) – 1:43.05 (+1.07)
-
Daniele Di Stefano (ITA) – 1:43.41 (+1.43)
-
Peder Kongshaug (NOR) – 1:43.93 (+1.95)
-
Kim Min-Seok (HUN) – 1:45.13 (+3.15)
-
Gabriel Odor (AUT) – 1:45.18 (+3.20)