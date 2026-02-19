Curling donne, Italia ko con la Gran Bretagna: 7-4 e Olimpiade finita

Le azzurre salutano Milano-Cortina 2026 con la settima sconfitta. Si chiude un ciclo per la Nazionale femminile.
Sconfitta 7-4 contro la Gran Bretagna
Termina con un 7-4 contro la Gran Bretagna il cammino della Nazionale femminile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le azzurre raccolgono un solo punto nell’ultimo end, ma non basta per riaprire una partita che aveva già preso una direzione sfavorevole.
Per l’Italia si tratta della settima sconfitta del torneo, un bilancio che sancisce l’eliminazione definitiva e la fine dell’avventura olimpica davanti al pubblico di casa.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Si chiude un ciclo per le azzurre
La sconfitta contro le britanniche segna anche la chiusura di un ciclo per la Nazionale femminile. Ora sarà necessario ripartire, valutando le basi su cui costruire il prossimo quadriennio.
Tra i punti di riferimento resta Stefania Constantini, già bronzo nel curling misto, elemento da cui potrebbe riprendere il percorso azzurro verso i prossimi appuntamenti internazionali.
La squadra
A rappresentare l’Italia a Milano-Cortina 2026 sono state Stefania Constantini, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani e Marta Lo Deserto.
Un’Olimpiade complessa, segnata da risultati inferiori alle aspettative, che impone ora riflessioni in vista del