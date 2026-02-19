Sci alpinismo, Cardona Coll scrive la storia: oro olimpico al debutto maschile

Lo spagnolo domina la finale sulla Stelvio e regala alla Spagna un titolo che mancava da 54 anni. Argento a Filippov, bronzo ad Anselmet. Prossimo appuntamento con la staffetta mista.

Finale perfetta sulla Stelvio

Lo sci alpinismo maschile chiude la sua prima storica giornata olimpica con un nome destinato a restare negli annali: Oriol Cardona Coll. Sulla parte conclusiva della pista Stelvio di Bormio, lo spagnolo ha imposto il proprio ritmo nella finale inaugurale della disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026, centrando un oro dal peso enorme.

Cardona Coll, grande favorito della vigilia, ha costruito il successo con una gara impeccabile: cambi rapidissimi, accelerazione decisiva nella seconda metà di gara e gestione perfetta della discesa conclusiva verso il traguardo.

Podio internazionale: Filippov e Anselmet completano la festa

Alle spalle dell’iberico si è piazzato Nikita Filippov, che ha conquistato l’argento con un ritardo di 1.52 dalla vetta. Terza posizione per il francese Thibault Anselmet, staccato di 2.31, bravo a difendersi nel tratto finale e a garantirsi il bronzo.

Una finale combattuta, con ritmi altissimi fin dal primo cambio e un livello tecnico che ha certificato l’ingresso dello sci alpinismo tra le discipline olimpiche più spettacolari.

Un digiuno lungo 54 anni spezzato

Per la Spagna si tratta di un successo che va oltre la medaglia. L’oro di Cardona Coll interrompe un’assenza dal gradino più alto dei Giochi Invernali che durava dal 1972, quando Francisco Fernández Ochoa vinse lo slalom a Sapporo.

Dallo sci alpino allo sci alpinismo, mezzo secolo dopo, la bandiera iberica torna a sventolare in cima al podio in una rassegna olimpica invernale.

Appuntamento alla staffetta mista

L’esordio olimpico dello sci alpinismo si chiude quindi con una giornata ricca di emozioni e con una pagina di storia già scritta. I protagonisti torneranno in gara sabato 21 febbraio alle 13:30 per la staffetta mista, seconda prova del programma a cinque cerchi.

La nuova disciplina ha già trovato il suo primo campione olimpico.