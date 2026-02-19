Europei Cadetti e Giovani Tbilisi 2026 – Rifinitura della vigilia per 12 azzurrini in Georgia

Domani le prime tre gare individuali Under 17 sulle pedane continentali.

Controllo armi, accreditamento, seduta di rifinitura e primo contatto con la venue dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026. È cominciata così questa mattina, alla vigilia dell’inizio della kermesse continentale, l’avventura di Tbilisi 2026 per i 12 azzurrini della categoria Under 17 che saranno protagonisti domani nella giornata del debutto sulle pedane della Hualing Plaza. Fiorettiste, sciabolatrici e spadisti convocati hanno preso confidenza con il luogo di gara, dove da domani saranno assegnati i primi tre dei 24 titoli europei giovanili in palio nei prossimi otto giorni. Grande concentrazione, tanta voglia di far bene e, ovviamente, l’emozione che sempre si respira a poche ore dal via di un evento così importante nel gruppo degli atleti italiani, guidato dal Capo delegazione Paolo Menis.

Il venerdì di Tbilisi proporrà le prime tre gare individuali dei Cadetti. Domattina (alle ore 9 locali, le 6 in Italia) il programma si aprirà con la spada maschile che vedrà in pedana gli azzurrini Andrea Bossalini, Pietro De Gaetano, Gabriele Giovita e Valentino Monaco. A seguire spazio al fioretto femminile con Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino ed Elena Picchi. Chiuderà il programma della giornata inaugurale la sciabola femminile in cui saranno impegnate Vittoria Fusetti, Vittoria Mocci, Matilde Reale e Anna Torre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“In bocca al lupo a tutti i nostri atleti e all’intera delegazione – il messaggio del Presidente federale Luigi Mazzone –. Quello di Tbilisi è il primo appuntamento dell’anno in cui si assegnano titoli importanti e siamo certi d’arrivarci con una spedizione competitiva in tutte le armi. La stagione internazionale, fin qui, ci ha regalato grandi soddisfazioni sia con i Cadetti che con i Giovani, dunque affrontiamo questi Europei con ottime aspettative ma anche con il desiderio di far vivere ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza preziosa per il loro percorso, con l’orgoglio di rappresentare la scherma italiana sui più prestigiosi palcoscenici internazionali”.

Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 | Tbilisi (Georgia), 20-27 febbraio

Gli atleti convocati

CADETTI

Fioretto Femminile: Maria Elisa Fattori (Club Scherma Jesi), Martina Molteni (Comense Scherma), Gloria Pasqualino (Frascati Scherma), Elena Picchi (Fides Livorno)

Riserva in Italia: Sofia Mancini (Frascati Scherma)

Fioretto Maschile: Giuseppe Di Martino (Club Scherma Salerno), Luca Guidi (Frascati Scherma), Riccardo Mancini (Frascati Scherma), Giovanni Pierucci (Fides Livorno)

Riserva in Italia: Tommaso Rovaris (Schermabrescia)

Sciabola Femminile: Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco), Matilde Reale (Frascati Scherma), Anna Torre (Fides Livorno)

Riserva in Italia: Diletta Fusetti (Petrarca Scherma)

Sciabola Maschile: Christian Avaltroni (Lazio Scherma Ariccia), Pietro Hirsch Butté (Club Scherma Roma), Jacopo Sciullo (Lazio Scherma Ariccia), Tommaso Tallarico (Petrarca Scherma)

Riserva in Italia: Riccardo Maria Aquili (Frascati Scherma)

Spada Femminile: Francesca Aina (Pro Novara Scherma), Benedetta Bianchi (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), Clara De Donno (Virtus Scherma Salento), Sofia Quirini (Circolo della Scherma Terni)

Riserva in Italia: Payam Kumari (Minervium Academy)

Spada Maschile: Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), Pietro De Gaetano (Roma Fencing), Gabriele Giovita (Cus Catania), Valentino Monaco (Pettorelli Piacenza)

Riserva in Italia: Francesco La Forza (Scherma Bresso)

GIOVANI

Fioretto Femminile: Greta Collini (Fiamme Oro), Ludovica Franzoni (Fiamme Gialle), Letizia Gabola (GS Fiamme Azzurre), Sofia Giordani (Fiamme Gialle)

Riserva in Italia: Alessandra Tavola (GS Fiamme Rosse)

Fioretto Maschile: Mattia Conticini (Pisascherma), Mattia De Cristofaro (Centro Sportivo Carabinieri), Emanuele Iaquinta (Fiamme Gialle), Fernando Scalora (Schermabrescia)

Riserva in Italia: Elia Pasin (Fiamme Gialle)

Sciabola Femminile: Flavia Astolfi (Accademia Musumeci Greco), Elisabetta Borrelli (Centro Sportivo Esercito), Gaia Karola Carafa (Centro Sportivo Carabinieri), Vittoria Mocci (Accademia Musumeci Greco)

Riserva in Italia: Francesca Romana Lentini (Club Scherma Roma)

Sciabola Maschile: Antonio Aruta (Champ Sommavesuvio), Edoardo Reale (Aeronautica Militare), Leonardo Reale (Frascati Scherma), Valerio Reale (Aeronautica Militare)

Riserva in Italia: Davide Vivaldi (Fides Livorno)

Spada Femminile: Ludovica Costantini (Club Scherma Foligno), Maria Roberta Casale (Cus Catania), Giulia Paulis (Fiamme Oro), Mariachiara Testa (Circolo Schermistico Forlivese)

Riserva in Italia: Lucia Miglino (Scherma Pro Vercelli)

Spada Maschile: Riccardo Cedrone (Club Scherma Roma), Luca Iogna Prat (Club Scherma Lame Friulane), Ettore Leporati (Piccolo Teatro Milano), Cristiano Sena (Fiamme Oro)

Riserva in Italia: Francesco Delfino (Circolo Ravennate della Spada)

LA DELEGAZIONE

Capo Delegazione: Paolo Menis

Tecnici Fioretto: Valerio Aspromonte, Simone Biondi, Serena Pivotti

Tecnici Sciabola: Ilaria Bianco, Raffaele Forcella, Sorin Vasile Radoi

Tecnici Spada: Cristiana Cascioli e Adalberto Tassinari (cadetti), Francesco Campagna e Mario Renzulli (giovani)

Medico: Michele Carubia

Fisioterapisti: Simone Picquadio, Davide Politi

Tecnici delle Armi: Paolo Battocchio, Alessandro Burchielli

Segreteria FIS: Giorgia Caloro

Il programma con “orari italiani”

CADETTI (Under 17)

Day 1 – Venerdì 20 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Cadetti – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Femminile Cadette – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Femminile Cadette – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 2 – Sabato 21 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Cadette – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Maschile Cadetti – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Maschile Cadetti – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 3 – Domenica 22 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Cadetti – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Femminile Cadette – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Femminile Cadette – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione

Day 4 – Lunedì 23 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Cadette – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Maschile Cadetti – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Maschile Cadetti – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione

GIOVANI (Under 20)

Day 5 – Martedì 24 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Giovani – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Femminile Giovani – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Femminile Giovani – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 6 – Mercoledì 25 febbraio

ore 06:00 Spada Femminile Giovani – Gara individuale

ore 08:00 Fioretto Maschile Giovani – Gara individuale

ore 10:00 Sciabola Maschile Giovani – Gara individuale

ore 14:40 Semifinali e finali

ore 16:15 Cerimonia di premiazione

Day 7 – Giovedì 26 febbraio

ore 06:00 Spada Maschile Giovani – Gara a squadre

ore 06:00 Fioretto Femminile Giovani – Gara a squadre

ore 06:00 Sciabola Femminile Giovani – Gara a squadre

ore 11:20 Finali bronzo

ore 12:30 Finali oro

ore 15:15 Cerimonia di premiazione