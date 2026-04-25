MotoGP Jerez, Marquez vince la Sprint: caos pioggia e colpo Ducati

Dopo la pole già conquistata al mattino, Marc Marquez trionfa nella Sprint tra caduta, cambio moto e pioggia. Bagnaia secondo, Morbidelli sul podio. Disastro Aprilia.

Sprint folle a Jerez: vince Marquez

Succede di tutto nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna. Alla fine vince ancora Marc Marquez, che completa una giornata perfetta dopo la pole position conquistata in mattinata.

A Jerez condizioni meteo imprevedibili: partenza sull’asciutto, poi pioggia intensa negli ultimi giri. Proprio il caos meteo decide la gara.

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Caduta, rientro e vittoria

Marquez è protagonista assoluto: cade a cinque giri dalla fine, ma è tra i primi a intuire il cambio di condizioni e rientra subito ai box per la seconda moto.

Una scelta decisiva. Lo spagnolo torna in pista alle spalle di Brad Binder e Francesco Bagnaia, ma nel finale riesce a rimettersi davanti e conquistare la vittoria.

Bagnaia chiude secondo, mentre completa il podio Franco Morbidelli.

Aprilia, giornata da dimenticare

Weekend complicato per Aprilia: caduta per Marco Bezzecchi e problemi ai freni per Jorge Martin dopo pochi giri.

Dalla pole alla Sprint: dominio Marquez

La vittoria nella Sprint arriva dopo la pole position conquistata poche ore prima: Marquez aveva firmato il miglior tempo in 1’48”087, centrando la pole numero 75 in top class.

Un segnale chiaro in vista della gara lunga, con lo spagnolo che conferma feeling totale con la pista di Jerez.