Vela, America’s Cup: Luna Rossa accelera a Cagliari, Bagnoli intanto rinasce

Luna Rossa avvia ufficialmente la campagna di avvicinamento alla 38ª America’s Cup di Napoli 2027, proseguono parallelamente i test in mare a Cagliari dell’imbarcazione italiana e lo sviluppo logistico a Bagnoli.

I test dell’AC75 a Cagliari: volano i prototipi e cresce il team

Nel Golfo degli Angeli lo scafo argenteo “Silver Bullet” è tornato in acqua per una complessa sessione di collaudo utile a verificare la risposta strutturale di albero, sartiame e impianti idraulici.

Le operazioni, scattate intorno alle 19:00 di ieri, hanno registrato punte velocistiche stimate tra i 40 e i 42 nodi, confermando l’ottimo potenziale del progetto nonostante la prudenza iniziale nelle virate. A bordo si è alternato un equipaggio che unisce esperienza internazionale e giovani promesse, con i timonieri Peter Burling e Ruggero Tita affiancati da Umberto Molineris, Vittorio Bissaro, Maria Giubilei e Marco Gradoni.

Max Sirena ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati, evidenziando come il livello delle imbarcazioni sia sempre più omogeneo, elemento che riduce i distacchi tra i team rendendo le regate ancora più serrate e spettacolari nelle manovre tattiche di pre-partenza.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, il team potrebbe annunciare presto nuovi partner tecnici strategici e non si escludono clamorosi innesti nel settore dei progettisti idraulici prima della fine dell’anno.

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Il cantiere di Bagnoli e le tappe di avvicinamento a Napoli 2027

Sul fronte organizzativo la giornata di ieri ha segnato anche una svolta fondamentale con la consegna delle chiavi dell’ex area industriale di Bagnoli, destinata a trasformarsi nel quartier generale dei team.

Il progetto, coordinato da GB1 (Athena Racing), prevede la nascita di un hub internazionale che ospita tutte le squadre della competizione, comprese Emirates Team New Zealand e Luna Rossa.

I lavori procedono su 3 turni giornalieri per garantire la consegna dell’opera entro l’autunno 2026, con la realizzazione di un vero e proprio villaggio aperto al pubblico dotato di fan zone, maxischermi e un porto turistico attrezzato.

Questo spazio accoglierà anche i team giovanili e femminili, integrando lo sport al territorio. Il percorso di avvicinamento all’evento principale di luglio 2027 vedrà una tappa decisiva a settembre 2026, quando Napoli ospiterà la seconda regata preliminare dopo quella sarda, dove Luna Rossa si è distinta per una crescita tecnica significativa.