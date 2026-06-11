Mondiali 2026: il Messico batte il Sudafrica 2-0 all’Azteca

La Coppa del Mondo FIFA si apre con il successo dei padroni di casa del Messico, capaci di superare per 2-0 il Sudafrica nel match inaugurale.
Quinones sblocca la gara nel primo tempo
Troppo Messico per il Sudafrica, la squadra ospite si scioglie all’Azteca. Il CT Aguirre sceglie il 4-1-4-1 lanciando il genoano Vasquez in difesa e lasciando inizialmente in panchina il milanista Gimenez, con Raul Jimenez titolare. Broos risponde impostando un prudente 5-3-2 che fatica a contenere la spinta avversaria.
Al 5′ proprio Jimenez impegna Williams, abile a respingere la conclusione di controbalzo. Il gol del vantaggio messicano arriva al 9′ grazie ad un errore in impostazione di Williams che mette in difficoltà Sithole, il centrocampista perde palla sulla pressione avversaria. Quinones recupera il pallone e calcia un preciso rasoterra dai sedici metri che si infila tra le gambe del portiere facendo esplodere i tifosi di casa.
Nel primo tempo, la nazionale di casa controlla il gioco e sfiora il raddoppio al 20′ con un tiro dalla distanza di Quinones. Il Sudafrica prova a riorganizzarsi dopo il cooling break, ma crea un solo pericolo al 38′ con un colpo di testa alto di Foster. Nel finale di frazione, il Messico continua a spingere e colpisce un palo pieno con lo scatenato Quinones, servito da Gutierrez.
Jimenez raddoppia nella ripresa tra i cartellini rossi
Ad inizio secondo tempo il Sudafrica rischia ancora su un errore di Williams, ma Gutierrez calcia alto. Al 49′ la gara si chiude. Gutierrez scatta in velocità e viene steso da Sithole, cartellino rosso diretto, e partita blindata.
Con la superiorità numerica, infatti, i messicani raddoppiano al 67′ grazie a un colpo di testa di Jimenez su cross di Alvarado. Il nervosismo degli ospiti cresce e all’84’ anche Zwane viene espulso dopo la revisione al monitor del Var, per un colpo proibito rifilato ad Alvarado. In pieno recupero, al 92′, viene espulso anche il difensore messicano Montes per un brutto intervento.
Il Messico ottiene così i primi 3 punti nel Gruppo A, portandosi provvisoriamente in testa alla classifica in attesa del match tra Corea del Sud e Repubblica Cechia.