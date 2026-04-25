MotoGP, Marc Marquez in pole a Jerez: è la 75ª in top class

Lo spagnolo della Ducati firma il miglior tempo nel GP di Spagna davanti a Zarco e Di Giannantonio. Alle 15 la Sprint Race.
Marquez davanti a tutti nelle qualifiche
Marc Marquez conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati chiude il giro decisivo in 1’48″087, mettendosi alle spalle la Honda del francese Johann Zarco per appena 140 millesimi.
Per il campione in carica si tratta della pole numero 75 in top class.
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Prima fila con Di Giannantonio
Completa la prima fila l’italiano Fabio Di Giannantonio, terzo con la Ducati a poco più di un secondo dal leader.
Subito dietro, in apertura di seconda fila, c’è Marco Bezzecchi su Aprilia, attuale leader del Mondiale, seguito da Alex Marquez e Pedro Acosta.
Bagnaia in quarta fila
Più indietro Francesco Bagnaia, che scatterà dalla quarta fila con il decimo tempo. Davanti a lui anche Jorge Martin, Enea Bastianini e Raul Fernandez.
Chiudono la top 12 Ai Ogura e Fermin Aldeguer.
Alle 15 la Sprint Race
Il programma del weekend prosegue con la Sprint Race, in programma alle ore 15, primo banco di prova in vista della gara di domenica.
Griglia di partenza
1ª fila
- Marc Marquez (Ducati) 1’48″087
- Johann Zarco (Honda) 1’48″227
- Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1’49″097
2ª fila
4. Marco Bezzecchi (Aprilia) 1’49″115
5. Alex Marquez (Ducati) 1’49″146
6. Pedro Acosta (KTM) 1’49″230
3ª fila
7. Jorge Martin (Aprilia) 1’49″509
8. Enea Bastianini (KTM) 1’50″464
9. Raul Fernandez (Aprilia) 1’50″524
4ª fila
10. Francesco Bagnaia (Ducati) 1’51″027
11. Ai Ogura (Aprilia) 1’51″110
12. Fermin Aldeguer (Ducati) 1’51″444