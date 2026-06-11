Tiro a Volo, Campionati Regionali Estivi a Giugno: sfide su 10 pedane

I circuiti territoriali estivi FITAV scenderanno in pedana senza sosta in questo fine settimana, tra venerdì 12 e domenica 14 giugno. Le gare offrono ad agonisti e appassionati nuove possibilità di confronto su tutto il territorio nazionale.
Le specialità in gara tra Centro, Sud e Nord Italia: il programma del fine settimana
Le competizioni coinvolgono 10 impianti sportivi distribuiti in 8 Regioni, con prove ufficiali di Skeet, Compak Sporting, Sporting, Fossa Universale, Trap1 ed Elica.
In Abruzzo, il TAV Sant’Uberto di Pescara ospita l’attesa prova di Sporting. Il programma agonistico prevede poi una doppia tappa in Calabria: i tiratori si sfidano nella Fossa Universale al TAV Roccani di Catanzaro e nello Skeet al TAV Silana di Cosenza. Anche l’Emilia-Romagna ha organizzato 2 appuntamenti di rilievo: il TAV Guigliese di Modena ospita la prova di Trap1, mentre il TAV Valloni di Forlì-Cesena gestisce l’organizzazione della gara di Elica.
Spostandosi in Friuli-Venezia Giulia, gli atleti scendono in pedana al TAV Porpetto di Udine per la prova di Sporting.
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Gli appuntamenti nelle Isole e nel resto della penisola
Il calendario del fine settimana tocca poi il resto d’Italia, proponendo sfide di livello in tutto il Paese.
In Puglia, il TAV Principe di Sangro a Foggia accoglie gli specialisti dell’Elica, una disciplina che ha registrato finora un buon numero di iscritti. In Sardegna l’attenzione tecnica si concentra sulla gara di Skeet, regolarmente in programma presso le pedane del TAV Luogosanto a Sassari.
La Sicilia risponde prontamente dedicando spazio al Compak Sporting al TAV Carlino, nella provincia di Agrigento. Infine, la Toscana completa il quadro nazionale con il TAV La Torre di Pisa, designato come sede di un ulteriore appuntamento riservato all’Elica.