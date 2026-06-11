F1, parte il weekend di Barcellona: tante novità Ferrari, Red Bull furiosa, gli orari

Il fine settimana del Gran Premio di Catalogna è partito oggi, 11 giugno. Kimi Antonelli resta il favorito anche in Spagna, sulla pista dove la miglior vettura in griglia ha spesso dominato, ma sono tante anche le questioni tecniche al centro dell’attenzione nel paddock.

Red Bull e il caso della power unit sotto esame FIA

La Federazione Internazionale ha avviato una nuova indagine sui dati ADUO, in seguito alle perplessità sollevate dal team Red Bull dopo la gara di Monaco. Secondo le indiscrezioni raccolte nel paddock, la graduatoria comunicata alle scuderie vedrebbe la power unit di Milton Keynes al 1° posto per la sola componente endotermica. I vertici della squadra sarebbero rimasti sorpresi, visto che la Mercedes è sempre stata considerata il riferimento indiscusso. Per questa ragione, il team avrebbe preteso un riesame immediato, inducendo la FIA a posticipare la nota ufficiale. Il processo di revisione è iniziato l’8 giugno e i riscontri definitivi dovrebbero arrivare tra 10 giorni esatti.

Nel frattempo, l’azione il GP in programma a Montmelò è cominciato oggi con la conferenza stampa dei piloti, per chiudersi con la gara di domenica 14 giugno, il cui semaforo verde è programmato alle 15.00.

La Ferrari ha pronto il “nuovo” motore, mentre Leclerc cambia freni

Nel box della Ferrari l’interesse si focalizza sui sistemi di raffreddamento e sull’impianto frenante. La Scuderia ha confermato la rotta di sviluppo del motore 067/6, che monta un intercooler con dimensioni dimezzate rispetto ai rivali e lavora con un’aria di alimentazione prossima ai 100 gradi.

Con gli aggiornamenti legati all’ADUO in programma per il Gran Premio d’Austria, la Rossa potrebbe portare altre modifiche. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la specifica che debutterebbe a Spielberg farebbe salire le temperature tra i 110 e i 115 gradi, con lo scopo di ricucire il gap di 25 cavalli dalla concorrenza. Non del tutto ma in parte, visto che il vantaggio stimato di Mercedes sarebbe oggi superiore ai 40 cavalli.

Intanto, Charles Leclerc sembra carico. Il monegasco ha scelto di adottare i dischi Carbone Industrie in combinazione con le pinze Brembo, seguendo la strada tecnica presa da Lewis Hamilton a Suzuka. La scelta sarebbe scattata per arginare le criticità in frenata emerse nelle ultime uscite stagionali. La variazione non dovrebbe portare un netto salto di qualità prestazionale, ma offrirebbe una maggiore regolarità in staccata. Il numero 16 ha inoltre confermato di credere ancora nella vittoria del Mondiale, a dispetto dell’ampio margine accumulato da Kimi Antonelli in classifica.

Qualche vantaggio, invece, potrebbe arrivare dalle novità portate in pista da Ferrari, come la nuova ala anteriore.

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