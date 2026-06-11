Arrampicata: a Campitello di Fassa l’epilogo della Coppa Italia Lead, orari e come vederla

La Coppa Italia Lead di arrampicata sportiva affronta l’atto conclusivo della stagione con la terza tappa nazionale in programma questo fine settimana a Campitello di Fassa.

I protagonisti e le sfide decisive in parete

La parete della Adel Climbing Wall ospita la prova decisiva del circuito FASI, dopo i precedenti appuntamenti di Pero e Varese.

L’evento assegna i trofei assoluti e vede al via 50 atlete nella categoria femminile e 45 atleti in campo maschile.

Tra le donne, la classifica provvisoria mette in evidenza il duello tra Claudia Ghisolfi delle Fiamme Oro, attuale leader con 1495 punti, e Savina Nicelli, seconda a quota 1455 punti. In scia rimane Valentina Arnoldi con 1330 punti, mentre cercano un piazzamento importante anche Matilda Liù Moar e Sofia Brenna.

Nella competizione maschile, il favorito principale è Giorgio Tomatis, che guida il ranking con 1690 punti dopo l’oro a Varese e il bronzo a Pero. Alle sue spalle provano a rimontare Andrea Ludovico Chelleris con 1300 punti ed Ernesto Placci con 1145 punti, entrambi reduci dalle semifinali di Coppa del Mondo a Praga, seguiti da Gianluca Vighetti e Michele Reusa.

Il programma ufficiale delle gare e la copertura media

Il fine settimana inizia ufficialmente sabato 13 giugno alle ore 12.00 con i turni di qualificazione maschili e femminili.

Domenica 14 giugno la competizione entra nella fase calda con le semifinali previste alle ore 10.00, mentre la rassegna si conclude con le finali a partire dalle ore 16.00.

L’organizzazione garantisce l’accesso libero e gratuito per tutti gli spettatori all’interno della struttura.

Per gli appassionati che non possono seguire l’evento dal vivo, è disponibile la copertura mediatica integrale con la trasmissione in diretta streaming delle semifinali e delle finali sul canale Climbing TV e sulla nostra piattaforma SportFace.

La prova della Val di Fassa chiuderà una stagione intensa e definirà i campioni del circuito nazionale per questo 2026.

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