Ciclismo, Tour Auvergne-Rhone-Alpes: tappa a Van Aert, Baudin resta leader

Wout van Aert conquista la quinta tappa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 (ex Giro del Delfinato) sul traguardo di Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, mentre il francese Alex Baudin conserva la testa della classifica generale.
Lo sprint vincente del belga e la cronaca della frazione
Il corridore belga del Team Visma-Lease a Bike batte tutti con una volata perfetta e centra il successo numero 53 della sua carriera professionistica.
Dopo il trionfo alla Parigi-Roubaix di quest’anno, il fuoriclasse della compagine olandese regola sul traguardo il francese Hugo Hofstetter e il tedesco Phil Bauhaus. Per la vittoria si rivela determinante il lavoro negli ultimi chilometri del compagno di squadra italiano Edoardo Affini, capace di lanciare lo sprint e pilotare al meglio il proprio capitano.
La frazione odierna si sviluppa inizialmente attraverso la fuga di 6 corridori, un gruppo composto da Pepijn Reinderink, Thibault Guernalec, Julen Arriolabengoa, Felix Engelhardt, Hugo Houle e Robbe Dhondt. Il drappello di attaccanti guadagna un buon margine di vantaggio sul plotone principale, ma la pronta reazione delle squadre dei velocisti azzera il distacco. I fuggitivi della prima ora vengono ripresi definitivamente solo a 12 chilometri dalla linea d’arrivo, lasciando spazio al gran finale ad alta velocità.
La situazione in classifica generale e la sesta tappa decisiva
La giornata non produce scossoni significativi ai vertici della classifica principale per la maglia gialla. Il franceseAlex Baudin, in forza alla formazione EF Education-EasyPost, mantiene il primato con 12 secondi di vantaggio sul connazionale Kévin Vauquelin e sul britannico Oscar Onley, entrambi del team Netcompany INEOS.
In quarta posizione si conferma lo statunitense Matteo Jorgenson, staccato di soli 15 secondi, mentre accusano distacchi molto più pesanti gli altri favoriti della vigilia, come Juan Ayuso e Mattias Skjelmose a 47 secondi, e il giovane Paul Seixas a 59 secondi.
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La situazione della corsa potrebbe cambiare in modo radicale già a partire da venerdì, quando è in programma la sesta frazione da Saint-Vulbas a Crest Voland di 182.3 chilometri. Il percorso, caratterizzato da salite impegnative, costringerà i big a uscire allo scoperto e potrebbe ridisegnare i valori in campo.