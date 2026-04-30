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Formula 1 Motori

Gp Miami 2026, tutti gli orari del weekend. Vasseur: “Novità nell’aerodinamica”

Alessandro Basta
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Ferrari verso Miami
La Ferrari vuole ripartire alla grande a Miami (IPA Agency) - sportface.it

La Formula 1 è pronta a ripartire e lo farà da Miami: tutti gli orari del weekend e le novità annunciate da Vasseur sull’aerodinamica della Ferrari

Il rombo dei motori è pronto a farsi sentire, ancora una volta. Dopo una lunga pausa, la Formula 1 è pronta a dominare il prossimo weekend e stavolta sono molte le novità da raccontare rispetto a come c’eravamo lasciati.

In America sono previste due sessioni di qualifiche, di cui la prima si disputerà alle 22:30 di venerdì 1 e riguarderà la sprint. Poi si azzereranno i piazzamenti e si procederà con i tempi validi per lo schieramento del Gp della domenica, alle ore 22:00 italiane di sabato 2.

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La Sprint si disputerà quattro ore prima, alle 18:00, mentre il Gp inizierà alle ore 22:00 di domenica 3 maggio. Ricordiamo, inoltre, che le prove libere avranno luogo venerdì 1 maggio dalle 18,30 alle 20 (orario italiano). Insomma, sarà un weekend ricco di emozioni e in cui tutti punteranno a fare il meglio possibile nel tracciato cittadino attorno all’Hard Rock Stadium.

Vasseur e i cambiamenti della Ferrari: cosa sta succedendo

Cinque settimane di pausa sono tantissime per qualsiasi sport, e soprattutto per la Formula 1. Intanto, ne sono successe di cose: ogni scuderia ha messo in cantiere cambiamenti importanti mentre la Fia ha annunciato nuove norme per motivi di sicurezza.

Vasseur Ferrari

Vasseur ha annunciato novità nell’aerodinamica della Ferrari (IPA Agency) – sportface.it

Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato anche di ciò che sta succedendo nel mondo della Rossa, annunciando novità: “Porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma sappiamo che lo stesso faranno anche i nostri concorrenti”.

E ha aggiunto: “Sarà importante restare concentrati, affrontare il weekend con umiltà e massimizzare subito il lavoro nell’unica sessione di prove libere a disposizione”. La curiosità a Miami è massima, anche sotto questo punto di vista.

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