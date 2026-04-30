Gp Miami 2026, tutti gli orari del weekend. Vasseur: “Novità nell’aerodinamica”

La Formula 1 è pronta a ripartire e lo farà da Miami: tutti gli orari del weekend e le novità annunciate da Vasseur sull’aerodinamica della Ferrari

Il rombo dei motori è pronto a farsi sentire, ancora una volta. Dopo una lunga pausa, la Formula 1 è pronta a dominare il prossimo weekend e stavolta sono molte le novità da raccontare rispetto a come c’eravamo lasciati.

In America sono previste due sessioni di qualifiche, di cui la prima si disputerà alle 22:30 di venerdì 1 e riguarderà la sprint. Poi si azzereranno i piazzamenti e si procederà con i tempi validi per lo schieramento del Gp della domenica, alle ore 22:00 italiane di sabato 2.

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La Sprint si disputerà quattro ore prima, alle 18:00, mentre il Gp inizierà alle ore 22:00 di domenica 3 maggio. Ricordiamo, inoltre, che le prove libere avranno luogo venerdì 1 maggio dalle 18,30 alle 20 (orario italiano). Insomma, sarà un weekend ricco di emozioni e in cui tutti punteranno a fare il meglio possibile nel tracciato cittadino attorno all’Hard Rock Stadium.

Vasseur e i cambiamenti della Ferrari: cosa sta succedendo

Cinque settimane di pausa sono tantissime per qualsiasi sport, e soprattutto per la Formula 1. Intanto, ne sono successe di cose: ogni scuderia ha messo in cantiere cambiamenti importanti mentre la Fia ha annunciato nuove norme per motivi di sicurezza.

Il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato anche di ciò che sta succedendo nel mondo della Rossa, annunciando novità: “Porteremo alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma sappiamo che lo stesso faranno anche i nostri concorrenti”.

E ha aggiunto: “Sarà importante restare concentrati, affrontare il weekend con umiltà e massimizzare subito il lavoro nell’unica sessione di prove libere a disposizione”. La curiosità a Miami è massima, anche sotto questo punto di vista.