Serie A1 di Artistica, gran finale a Bergamo: alla ChorusLife Arena si assegna lo scudetto

La grande ginnastica artistica italiana è pronta a vivere il suo atto conclusivo. Sabato 16 maggio, alla ChorusLife Arena di Bergamo, andrà in scena la Final Eight del Campionato nazionale di Serie A1, appuntamento che assegnerà lo scudetto dopo le tre tappe di regalare season. L’evento rientra nel programma dei Top Events 2026 della Federazione Ginnastica d’Italia.

Le migliori squadre si giocano il titolo

Dopo le tappe di Modena, Biella e Terni, il percorso arriva in Lombardia per il momento più atteso della stagione. Le migliori otto squadre femminili e maschili della Serie A1 si sfideranno con una formula spettacolare, in stile finale olimpica. Nel campionato femminile saranno protagoniste Libertas Ginnastica Vercelli, Brixia, Artistica 81 Trieste, Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven, US Renato Serra, Forza e Coraggio Milano e Ginnastica Riccione.

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Tra gli uomini, invece, spazio a Ginnastica Pro Carate, Spes Mestre, Gymnastic Romagna Team, Artistica Brescia, Palestra Ginnastica Ferrara, Ares, Eur e Giovanile Ancona. A difendere il titolo conquistato nel 2025 saranno la Palestra Ginnastica Ferrara maschile e la Libertas Ginnastica Vercelli al femminile.

Playoff, diretta tv e fan zone

La giornata si aprirà alle 10.15 con i playoff/playout di Serie B, maschile e femminile, mentre il clou della Serie A 1 scatterà dalle 15.45. La Final Eight sarà trasmessa in diretta su Sportface TV e in contemporanea su Prime Video, con telecronaca di Giorgia Baldinacci e commento tecnico di Andrea Massaro e Ilaria Colombo.

Non mancherà anche una fan zone con photo opportunity, merchandising FGI e stand commerciali. Per Bergamo la parola chiede dei Top Events sarà “Energy”, con il colore arancio a rappresentare la tappa lombarda.