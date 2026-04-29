Ad Almaty scatta la seconda prova di Coppa del Mondo ISSF: azzurri di Trap e Skeet pronti alla sfida

La stagione internazionale ISSF entra nel vivo con la seconda prova di Coppa del Mondo di Trap e Skeet, in programma ad Almaty, in Kazakistan, dal 3 al 10 maggio. I primi a partire sono stati gli azzurri dello Skeet guidati dal Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde, chiamati a misurarsi in un appuntamento importante del calendario internazionale.

Lo Skeet apre il programma azzurro

Per la squadra maschile di Skeet sono stati convocati Gabriele Rossetti, Domenico Simeone e Marco Sablone, tutti portacolori delle Fiamme Oro. Al femminile, invece, spazio a Sara Bongini, Martina Bartolomei e Chiara dDi maziantonio. Stanno presenti in pedana anche Erik Pittini e Giada Longhi, impegnati però solo per i punti del ranking.

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Il programma dello Skeet prevede gli allenamenti ufficiali domenica 3 maggio, mentre le gare maschili e femminili si disputeranno lunedì 4 martedì 5 maggio. Le finali sono fissate nella giornata conclusiva: prima quella femminile, poi quella maschile.

Dal 7 maggio tocca al Trap

Dopo lo Skeet sarà il turno della squadra di Trap del Direttore Tecnico Marco Conti, in partenza per Almaty il 3 maggio. Nel comparto maschile ci saranno Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, mentre tra le donne toccherà a Silvana Maria Stanco, Sofia Littamè e Federica Caporuscio. Anche Riccardo Mirabile e Gaia Ragazzini saranno in gara solo per il ranking.

Gli allenamenti ufficiali del Trap sono previsti giovedì 7 maggio, con le prove individuali l’8 e 9 maggio. Domenica 1′ maggio chiusa con il Trap Micxes Team e i meda matches.