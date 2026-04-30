Playoff NBA, Detroit vince d’orgoglio: Lakers ancora ko. I risultati

I playoff NBA vanno avanti, regalando anche qualche sorpresa: è arrivata la reazione dei Detroit Pistons nella serie, male ancora i Lakers

Si entra nel vivo e nella notte NBA, c’è stato un concentrato di emozioni che solo questo momento della stagione può dare. I playoff entrano nel vivo e, a questo punto, non fanno prigionieri. La prima notizia è che tutti gli incroci andranno in gara-6.

Si mantiene un grande equilibrio tra tutte le squadre, anche tra chi in teoria aveva dominato la stagione fino a questo punto. Stavolta doveva, per forza di cose, arrivare la reazione dei Detroit Pistons per restare in vita nei playoff Nba. Ed è arrivata una vittoria pesantissima per l’economia della serie, che ora è sul punteggio di 3-2.

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Detroit non è mai passato davvero in svantaggio nel corso della serie e si è portata in avanti anche di 15 punti nel quarto finale. Nonostante Orlando abbia provato anche in questo caso a fare la differenza e rientrare in gioco, non c’è stato niente da fare. Cunningham ha trascinato con 45 punti i Pistons con una grande prestazione. E ora è tutto in gioco.

I Lakers perdono ancora e si complicano la vita

I Los Angeles Lakers invece ora sono in difficoltà. Servirà gara-6 contro gli Houston Rockets ma tutto invece si sposterà in gara-6. I Rockets non mollano e vincono per 93-99: ora la serie è sul 3-2 e si è riaperta tutta a un tratto.

L’importante assenza di Durant si è fatta sentire. Alla fine, i Lakers si sono poi riavvicinati con un parziale di 11-1, ma Shepard si è fatto sentire proprio nei momenti che contavano di più. Lebron James ha messo a segno 25 punti, ma non nelle azioni decisive.

È arrivata, invece, la rimonta tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Il risultato finale è di 125-120 per i CAVS. Si sono trovati a dover rincorrere a lungo per tutto il match, ma poi sono arrivati otto punti di fila nel quarto finale, essenziali per trovare un’altra vittoria.