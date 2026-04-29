Sinner doma Jodar e vola in semifinale a Madrid: il numero uno passa in due set

Jannik Sinner supera Rafael Jodar e conquista la semifinal dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il numero uno del mondo si impone con il punteggio di 6-2, 7-6, al termine di una partita più insidiosa di quanto dia il risultato, soprattutto nel secondo set. Lo spagnolo, giovane talento di grande prospettiva, ha confermato qualità importanti, ma nei momenti decisivi Sinner ha fatto valere esperienza, solidità e freddezza.

Primo set sotto controllo, ma con attenzione alta

L’avvio di match vede Sinner provare subito a mettere pressione al servizio di Jodar. L’azzurro spreca inizialmente alcune occasioni, ma nel quinto game trova finalmente il break, indirizzando il primo parziale. Lo spagnolo tenta di reagire e si procura anche una chance per il controbreak, ma non riesce a sfruttarla.

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Da lì Sinner alza ulteriormente il ritmo, ottiene un secondo break e chiude il set sul 6-2 dopo 44 minuti. Una frazione gestita bene dall’altoatesino, anche se Jodar ha mostrato colpi e personalità da giocatore destinato a far parlare di sé.

Jodar spaventa, Sinner chiude da campione

Nel secondo set la partita cambia tono. Jodar cresce, tiene meglio lo scambio e mette Sinner più volte in difficoltà in risposta. L’azzurro è costretto ad annullare cinque palle break nel corso del parziale, trovando però sempre la soluzione giusta nei punti più delicati. Il momento chiave arriva al tie-break: lì Sinner cancella ogni dubbio, domina 7-0 e chiude la partita senza mai perdere il servizio.

Numeri solidi per il numero uno, autore di sei ace e 28 vincenti. Ora in semifinale attende il vincente tra Arthur Fils e Jiri Lehecka. Il messaggio, intanto, è chiarissimo: anche quando la partita si complica, Sinner resta freddo, proprio come un campione vero.