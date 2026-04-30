Sinner non si ferma più: nel mirino un record di Nadal per entrare nei Big3

Un Jannik Sinner incredibile non si ferma neanche a Madrid: il numero uno al mondo ora vuole battere un record pazzesco

Ogni volta che Jannik Sinner scende in campo sta scrivendo un pezzo di storia. E probabilmente non tutti se ne rendono conto. Anche a Madrid, un campo che sulla carta era sfavorito all’altoatesino, è arrivata una vittoria pesantissima: la striscia del 2026 va avanti senza esclusioni di colpi e con la certezza che resterà in vetta ancora per un bel po’.

Ma con l’assenza di Alcaraz per infortunio, il numero uno al mondo ora corre anche con se stesso. Sinner, a questo punto, può arrivare a Parigi a quota 14750 punti. È importante ricordare, però, che in quel caso ci sono da scartare i 1300 punti della finale persa lo scorso anno.

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Una vittoria lì, dopo quanto sta accadendo a Madrid, gli consentirebbe di mettere in cascina 15450 punti. Con questo score diventerebbe il terzo tennista con più punti nella storia.

Il confronto tra Sinner e i Big3: ora nel mirino c’è Nadal

Anche solo pensare di avvicinarsi davvero ai risultati dei Big3 è davvero incredibile. Con 18 tornei più le Finals, il totale di punti cumulabili è di 21mila. Novak Djokovic è stato colui che è riuscito a farne di più in un solo anno, i 16950 nel giugno 2016.

Poi c’è Roger Federer, che si è spinto nel novembre 2006 è arrivato a 15903 punti, e al terzo posto – neanche a dirlo – Rafael Nadal, fermo a 15390 punti. Bene, se Jannik Sinner dovesse vincere Madrid, Roma e Roland Garros lo supererebbe e arriverebbe a 15450. Questo fa capire la dimensione raggiunta dall’italiano.