Tuffi, i convocati dell’Italia verso la Super Final: due assenze pesantissime

Tutto è pronto per la Super Final dei tuffi: ecco i convocati dell’Italia, che dovrà fare i conti con due assenze di livello

Si accendono i riflettori sul Water Cube di Pechino, dove nella notte italiana prenderà il via la Super Final di Coppa del Mondo di tuffi, appuntamento di vertice in programma dall’1 al 3 maggio. Tutti gli Azzurri dovranno dare il massimo su un palcoscenico prestigioso e in cui non sono ammessi errori per restare ai massimi livelli.

L’Italia, infatti, è chiamata a misurarsi con l’élite mondiale in una competizione che conferma la formula innovativa degli scontri head-to-head: dodici atleti nelle gare individuali, otto coppie nei sincronizzati, con un meccanismo che premia chi sarà più costante.

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Dopo la tappa messicana cancellata per motivi di ordine pubblico, la qualificazione è stata decisa esclusivamente dalla tappa di Montreal. E ora il direttore tecnico Oscar Bertone, proprio in vista dell’appuntamento di inizio maggio, ha costruito il sestetto azzurro, selezionando Sarah Jodoin Di Maria, Elisa Pizzini, Simone Conte, Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci.

Le assenze per l’Italia dei tuffi: mancano Pellacani e Santoro

Non ci saranno, invece, Chiara Pellacani e Matteo Santoro, ma in questo caso non si tratta di scelte tecniche. Entrambi non c’erano in Canada e quindi non hanno maturato i requisiti per la Super Final. Questione di regolamento e nulla più.

Per l’Italia, i primi a competere saranno Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, impegnati nella finale del sincro maschile dai 3 metri in programma alle ore 04.00 italiane. Per loro l’obiettivo è chiaro: puntare a un piazzamento tra i primi cinque.

Non meno attese le prove di Jodoin Di Maria e Pizzini, chiamate a confermare il buono stato di forma dell’ultimo periodo. Da non sottovalutare Simone Conte e Riccardo Giovannini nelle loro specialità. Pechino, dunque, non è solo una tappa: è un capitolo importante della stagione azzurra. Servono concentrazione, tecnica e quel pizzico di coraggio che all’Italia non manca mai per tradizione.