MotoGP 2023, Pecco Bagnaia campione del mondo nella gara di Valencia se… Tutte le combinazioni

Tutto in una gara, quella di domenica 26 novembre sul circuito di Valencia. Qui si decide il Mondiale di MotoGP ed è super duello fino all’ultimo giro tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Dopo la sprint del sabato, 7 punti recuperati dallo spagnolo della Pramac nei confronti dell’italiano della Ducati ufficiale. Si passa da 21 a 14 punti di margine quindi per Pecco, che a questo punto domani ha comunque tutto nelle sue mani e ha bisogno di ottenere 11 punti per essere certo del Mondiale, anche in caso di vittoria del pilota iberico.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

LA SITUAZIONE

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 442 punti

2 Jorge Martin (Ducati) 428

Il campione del Mondo in carica si presenta con 14 punti di vantaggio sul rivale spagnolo all’ultima gara di questa stagione, che mette al solito in palio 25 punti per il vincitore e a scalare 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 fino alla quindicesima posizione.

PECCO BAGNAIA CAMPIONE SE…