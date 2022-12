LIVE – Scandicci-Firenze 3-1 (25-23, 25-15, 21-25, 25-21): A1 Femminile 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze, partita valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Giornata di Santo Stefano all’insegna del derby per le due formazioni toscane. Le ragazze di Barbolini, seconde a tre lunghezze dalla capolista Conegliano, scendono sul campo di casa per conquistare la decima vittoria in campionato. La squadra di Massimo Bellano, nona in classifica, va invece a caccia di punti per entrare in top-8 e qualificarsi alla Coppa Italia. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di lunedì 26 dicembre al Palazzo Wanny di Firenze. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Scandicci-Firenze di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SCANDICCI – FIRENZE 3-1 (25-23, 25-15, 21-25, 25-21)

__________________________________________________________

LA CRONACA DEL MATCH

FINISCE QUI! SCANDICCI BATTE FIRENZE IN 4 SET E TORNA AL SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

QUARTO SET – Muro di Sylves, annullate due match ball: timeout Scandicci

QUARTO SET – Adelusi con un grande attacco, 23-19

QUARTO SET – Antropova a segno, 20-16

QUARTO SET – Non molla Firenze, Van Gestel a segno per il 16-12

QUARTO SET – Fuori l’attacco in parallela di Mingardi, 13-8

QUARTO SET – Out il servizio di Graziani, 9-5

QUARTO SET – Brutta ricezione di Firenze, tutto facile per Zhu: 7-1 e partenza sprint delle padrone di casa

QUARTO SET – Subito 3-0 Scandicci e timeout Firenze

TERZO SET FIRENZE! – Sylves mette a terra il pallone del 21-25, c’è ancora partita al PalaWanny!

TERZO SET – Ace di Cambi! Firenze prova ad allungare il match, 18-21

TERZO SET – Muro di Antropova su Herbots, ma la palla è fuori: 18-18

TERZO SET – Scambio lungo, sbaglia Firenze: 14-13

TERZO SET – Attacco di Sorokaite, ma intanto Firenze è tornata sotto: 9-8

TERZO SET – Mingardi a segno, 7-5 Scandicci

TERZO SET – Scambio lungo, alla fine sbaglia Nwakalor: 3-3

TERZO SET – Herbots continua a segnare, 1-0 Firenze in avvio di terzo set

SECONDO SET SCANDICCI! Ace di Washington, tutto facile per Scandicci sul 25-15!

SECONDO SET – Ancora Washington, 23-14 e secondo set nettamente incanalato

SECONDO SET – Errore di Mingardi al servizio, ma Scandicci sembra comunque in controllo: 19-13

SECONDO SET – Washington a segno, Scandicci prova l’allungo: 16-11 e timeout Firenze

SECONDO SET – Muro vincente di Sorokaite, 10-8

SECONDO SET – Pietrini a segno per il 7-4, Scandicci stavolta non sembra voler lasciare spazio a Firenze

SECONDO SET – Altra difesa monstre di Scandicci con Castillo, 5-3

SECONDO SET – Murata Pietrini, primo punto per Firenze nel secondo set

PRIMO SET SCANDICCI! 25-23

PRIMO SET – Problemi in ricezione per Scandicci, Firenze ci prova! 24-23

PRIMO SET – Herbots a segno, annullato il primo set point ma ne rimangono tre per Scandicci sul 24-21

PRIMO SET – Antropova a segno, poi il muro di Malinov! 22-19, Scandicci prova a chiudere il set

PRIMO SET – Esce la diagonale di Pietrini, 20-16

PRIMO SET – Invasione aerea di Sylves, 20-14 e difficoltà per Firenze

PRIMO SET – Grandissima difesa di Castillo, Scandicci poi chiude con la seconda linea di Zhu e allunga sul 16-13

PRIMO SET – Firenze rimane a contatto con una super Herbots, 13-12

PRIMO SET – Ace di Pietrini, primo vantaggio per Scandicci: 11-10

PRIMO SET – Torna a farsi sentire Herbots, 7-10

PRIMO SET – Torna sotto Scandicci, errore di Nwakalor e 5-7

PRIMO SET – Subito Herbots sugli scudi, 5-1 Firenze in avvio

Inizia la partita!

20.25 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto al PalaWanny per il derby tra Scandicci e Firenze!