LIVE – Conegliano-Eczacibasi 3-1 (25-18, 21-25, 25-22, 25-18): gironi Mondiale per Club femminile 2022 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Eczacibasi Dynavit Istanbul, partita valevole per la seconda giornata del girone A del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. Dopo l’esordio contro le brasiliane del Dentil Praia, la corazzata veneta di Daniele Santarelli torna in campo per giocarsi l’accesso in semifinale. Servirà una grande prestazione alle Pantere per superare la temibile formazione turca. Si preannuncia subito battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 italiane di venerdì 16 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Conegliano-Eczacibasi del Mondiale per Club femminile 2022 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CONEGLIANO – ECZACIBASI 3-1 (25-18, 21-25, 25-22, 25-18)

Quarto set – Trionfa Conegliano!!!! 25-18 e gara che si chiude sul 3-1.

Quarto set – Match point Conegliano: 24-18.

Quarto set – Errore al servizio di Robinson: 22-17.

Quarto set – Boskovic con una parallela: 19-14.

Quarto set – Alza il muro Robinson. 18-13.

Quarto set – Plummer colpisce da posto 4: 16-11 per Conegliano.

Quarto set – Una super Haak sta trascinando Conegliano: 12-7.

Quarto set – Diagonale di Robinson. 8-6.

Quarto set – 4-4, pareggia Conegliano.

Quarto set – Turche subito a fare la voce grossa: 0-2.

Terzo set – Muro di Boskovic che regala il set a Conegliano: 25-22 e italiane avanti 2-1.

Terzo set – Ancora un finale incandescente: 24-22, due i set poin per Conegliano.

Terzo set – Cambia il risultato, ma non la distanza: 20-18.

Terzo set – Ottimo primo tempo di Lubian: 18-16.

Terzo set – Finisce fuori la battuta di Marina Lubian. 14-8.

Terzo set – Super Conegliano!!!! 11-5.

Terzo set – Errore di Voronkova dalla seconda linea: 5-4.

Terzo set – Si inizia subito col pareggio: 1-1.

Secondo set – Pareggiano le turche, che portano a casa il secondo set: 21-25 e quindi 1-1.

Secondo set – Errore alla battuta di Boskovic: 21-24.

Secondo set – Scappa via l’Eczacibasi. 20-23.

Secondo set – Haak con un pallonetto spinto: 19-20.

Secondo set – Attacco fantastico Plummer. Conegliano è vicinissima, 15-17.

Secondo set – Muro di Marina Lubian: 12-16.

Secondo set – Conegliano prova a rialzare la testa: Eczacibasi ancora avanti 9-13.

Secondo set – Jack-Kisal con un primo tempo vincente: 5-11.

Secondo set – Altro errore di Conegliano con Plummer: 4-9.

Secondo set – Baladin con un pallonetto perfetto, ma Conegliano è comunque partita male: 1-4.

Primo set – E Conegliano non se lo fa ripetere. Cook firma il punto decisivo: 25-18, e primo set che vede Italia.

Primo set – Cook perfetta in diagonale. 24-14. Sono 10 i match point per Conegliano.

Primo set – 22-14. Equilibrio ora invariato, ma le turche si sono svegliate troppo tardi.

Primo set – Wolosz alza il muro su Baladin. 17-9.

Primo set – Sembra filar tutto liscio per le venete, che adesso “doppiano” le avversarie: 16-8.

Primo set – Continua il forcing coneglianese: 14-8.

Primo set – Conegliano prova già da ora a far capire chi comanda: 11-7.

Primo set – Turche in difficoltà in questa fase iniziale. 9-6.

Primo set – Parte forte Conegliano, avanti 5-3

Primo set – Partiti. Al via il match tra Conegliano e Eczacibasi.