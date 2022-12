LIVE – Sci alpino, gigante maschile Alta Badia 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale del gigante maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo le gare veloci in Val Gardena ci spostiamo sulla mitica Gran Risa di La Villa, dove va in scena oggi il primo dei due slalom giganti in programma. Appuntamento alle ore 10 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

VINCE BRAATHEN. DOPPIETTA NORVEGESE CON KRISTOFFERSEN SECONDO. COMPLETA IL PODIO ODERMATT.

14.26 – Kranjec chiude addirittura quinto.

14.25 – Sarà Kranjec a contendere la vittoria a Braathen.

14.24 – Kristoffersen secondo! Appena 2 centesimi lo separano dal connazionale.

14.22 – Lucas Braathen è davanti! Preceduto per 10 centesimi Odermatt. Il norvegese è certo del podio.

14.19 – Quinta piazza per il tedesco Schmid. Odermatt si avvicina al podio e sogna in grande.

14.17 – Niente da fare neppure per Pinturault. Il francese è alle spalle di Odermatt per 57 centesimi.

14.16 – Cinque atleti a caccia di Odermatt. Inizia a salire la tensione.

14.15 – Non brilla Meillard, solo sesto a 1’28” dalla vetta.

14.13 – Schwarz chiude bene la sua manche ed è secondo davanti a McGrath.

14.11 – Murisier riesce a chiudere davanti a Zubcic in terza posizione, assicurandosi almeno la Top 10.

14.08 – L’elvetico non tradisce e si porta al comando con 7 decimi di vantaggio. Basterà per il podio?

14.07 – E’ il momento della verità: scende Marco Odermatt.

14.06 – Zubcic chiude secondo a circa cinque decimi da McGrath.

14.04 – Il nuovo uomo da battere è il norvegese McGrath. 2:37.15 il suo tempo complessivo.

14.03 – Ben sedici le posizioni guadagnate da Verdu, che sogna la Top 10.

14.02 – Manuel Feller sbaglia nel finale sulla seconda gobba ed è secondo a pari merito con Brennsteiner.

14.00 – Quarto posto per Gino Caviezel.

13.58 – Brennsteiner chiude alle spalle di Verdu per otto centesimi. Continua la scalata dell’atleta di Andorra, autore del miglior tempo di manche.

13.56 – Neppure Muffat-Jeandet riesce a stare davanti a Verdu. Il francese precede però i due azzurri.

13.54 – In archivio la prima metà della seconda manche. Della Vite e De Aliprandini alle porte della Top 15.

13.53 – Male Faivre, solo ottavo.

13.51 – Anche il canadese Read finisce alle spalle dei due italiani.

13.50 – Seconda manche complicata per Luitz, che accusa la stanchezza e chiude penultimo.

13.49 – Quinta piazza per l’austriaco Leitinger.

13.47 – De Aliprandini conclude al terzo posto, distante un secondo e 3 dal leader Verdu.

13.46 – Ora è il turno di De Aliprandini.

13.45 – Punti importanti per Della Vite, che chiude a 87 centesimi da Verdu ed esulta.

13.44 – Parte Filippo Della Vite!

13.43 – Male il canadese Philip, ultimo.

13.42 – Distacco notevole per l’austriaco Feurstein, sesto.

13.41 – Solheim accusa un secondo e 9 di ritardo da Verdu ed è secondo.

13.39 – Crawford finisce alle spalle di Nestvold-Haugen per un solo centesimo.

13.38 – Non brilla Nestvold-Haugen, che finisce alle spalle di Verdu e Simonet.

13.35 – Subito fuori Windingstad. Giornata da dimenticare per il norvegese.

13.34 – Prova maiuscola di Verdu, che ottiene quasi un secondo e mezzo di vantaggio su Simonet.

13.33 – 1’70” di ritardo per Adam Zampa.

13.31 – Il primo a scendere è l’elvetico Simonet, che chiude con il tempo complessivo di 2:39.41

13.30 – Si parte, buon divertimento!

13.25 – Amici di Sportface, bentornati alla diretta scritta del gigante dell’Alta Badia. Tra pochi minuti al via la seconda manche.

RISULTATI PRIMA MANCHE

11.26 – Out invece Kastlunger.

11.25 – Distacco di 5’42” per Vinatzer e di 4’78” per Sala. Nessuno dei due disputerà la seconda manche.

11.17 – Mancano ancora una decina di atleti, tra cui tre azzurri.

11.15 – Niente qualificazione neppure per Franzoni, 47° a +6.50

11.14 – Riccardo Tonetti chiude 39° in 1:23.07

11.05 – Purtroppo Maurberger esce dai primi trenta. Niente seconda manche per lui.

10.57 – Eliminato Kilde!

10.54 – Buon ventesimo posto per Della Vite, alle spalle di De Aliprandini e con un ritardo di 3’13”.

10.52 – Tocca a Filippo Della Vite!

10.52 – Caduta per Hadalin. Finisce anzitempo la sua prova.

10.51 – In difficoltà anche Tumler, solo 24°.

10.50 – Distacco notevole per Maurberger, che accusa 4’42” dalla vetta.

10.49 – E’ il momento di Simon Maurberger.

10.48 – De Aliprandini resta tra i primi 20 per il momento. Alle sue spalle anche Haugen.

10.47 – Salvo sorprese, non ci sarà nella seconda manche Haaser (+3.93).

10.45 – Che peccato! L’azzurro sbaglia quasi subito ed è fuori.

10.45 – Tocca a Giovanni Borsotti!

10.44 – Niente da fare per Ford: il suo ritardo di 4’76” è proibitivo.

10.43 – Muffat-Jeandet riesce a conquistare un posto tra i primi 15.

10.39 – Luca perde una posizione a discapito di Leitinger.

10.37 – Sia Feurstein che Philip sono più lenti di De Aliprandini.

10.34 – Inizio ad alzarsi i tempi. Il norvegese Windingstad è ultimo con 3’57” di ritardo.

10.32 – In difficoltà Read, che scivola in fondo alla classifica appena davanti a De Aliprandini.

10.31 – Settima posizione per Marco Schwarz, a 1’30” dal leader.

10.29 – Top 10 provvisoria per McGrath, distante 1’64”.

10.26 – Molto indietro anche Faivre, il quale accusa circa due secondi e mezzo di ritardo.

10.24 – Distacco notevole per De Aliprandini, che dovrà sperare di restare nei 30. Il suo svantaggio ammonta a 2’89”.

10.22 – E’ il momento del padrone di casa Luca De Aliprandini!

10.21 – Zubcic nono a 1’59” dalla vetta.

10.20 – Radamus esagera nell’inclinazione del corpo, sbaglia ed è fuori.

10.19 – 1’84” per Caviezel, autore del decimo tempo.

10.17 – Discreta quarta posizione per il tedesco Schmid, protagonista di una buona prova.

10.16 – Ancora qualche atleta e poi toccherà al primo azzurro, Luca De Aliprandini. Per lui pettorale numero 14.

10.15 – Murisier sesto appena davanti al connazionale Odermatt.

10.13 – Brennsteiner, che fatica! 2’26” di ritardo per lui.

10.12 – Ultima posizione per Feller, che paga un errore nel finale e perde troppa velocità.

10.10 – Kristoffersen secondo, ma i decimi di ritardo da Kranjec sono sei.

10.08 – Terza piazza per Pinturault a 92 centesimi dalla vetta.

10.06 – Tempone di Kranjec, che migliora di 73 centesimi il crono di Braathen. Lo sloveno si porta in vetta.

10.04 – Non benissimo Meillard, che recupera nel finale ma chiude con 56 centesimi di ritardo da Braathen.

10.03 – Braathen è sette decimi più veloce di Odermatt. Distacco notevole, a testimonianza delle difficoltà dello svizzero.

10.01 – Il primo crono a referto è l’1:19.91 dell’elvetico Odermatt.

10.00 – Comincia la prima manche!

9.55 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del gigante maschile dell’Alta Badia.