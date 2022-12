Gigante maschile Alta Badia 2022, risultati e classifica prima manche: Kranjec leader, indietro gli italiani

Zan Kranjec domina la prima manche del gigante maschile dell’Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il croato scia in 1:18.49 e si candida a favorito numero uno per la vittoria. Alle sue spalle i norvegesi Kristoffersen e Braathen, distanti rispettivamente 60 e 73 centesimi. Completano la Top 5 Schmid e Pinturault, mentre fatica incredibilmente Marco Odermatt, solo nono con un ritardo di 1.42. Per sua fortuna, il rivale Kilde è out.

Per quanto riguarda gli italiani, le notizie non sono affatto positive. Il migliore è Luca De Aliprandini, 20° a 2 secondi e 89 dalla vetta. Alle sue spalle Filippo Della Vite con un ritardo di 3’13”. Eliminato invece Simon Maurberger, il quale è uscito dai trenta in virtù del suo distacco di 4’42”. Fuori purtroppo Giovanni Borsotti, che sbaglia nelle fasi iniziali e non riesce a tagliare il traguardo. Niente seconda manche neppure per gli altri azzurri scesi con pettorali più alti, vale a dire Tonetti, Sala, Vinatzer, Franzoni e Kastlunger.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

Kranjec (SLO) 1:18.49 Kristoffersen (NOR) +0.60 Braathen (NOR) +0.73 Schmid (GER) +0.79 Pinturault (FRA) +0.92 Meillard (SUI) +1.29 Schwarz (AUT) +1.30 Murisier (SUI) +1.31 Odermatt (SUI) +1.42 Zubcic (CRO) +1.54

20. De Aliprandini (ITA) +2.89

21. Della Vite (ITA) +3.13

ELIMINATO Maurberger (ITA) +4.42

ELIMINATO Tonetti (ITA) +4.58

ELIMINATO Sala (ITA) +4.78

ELIMINATO Vinatzer (ITA) +5.42

ELIMINATO Franzoni (ITA) +6.50

OUT Borsotti (ITA)

OUT Kastlunger (ITA)