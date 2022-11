LIVE – Pisa-Ternana 3-1, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Pisa-Ternana, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Sfida tra i pisani che sono attardati a metà classifica, anche se all’undicesimo posto, ma comunque solo +1 dalla zona play out e la Ternana, che invece sta tenenendo una buona marcia, trovandosi al quinto posto con 22 punti. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di sabato 26 novembre, chi avrà la meglio?

Pisa-Ternana 3-1

FINISCE LA PARTITA

90′ – Cinque minuti di recupero!

87′ – PALO PISA CON BERUATTO!

79′ – Pettinari di testa: palla fuori di pochissimo. La Ternana adesso preme!

78′ – Sorensen stacca tutto solo in area! Il difensore colpisce male: sfera docile tra le mani di Livieri

75′ – Raul Moro mette un cross insidioso dalla bandierina: la difesa del Pisa riesce a respingere

66′ – Mastinu spreca una buona chance: il cross da ottima posizione termina direttamente fuori

56′ – Partipilo prova a metterla sul palo lontano con il mancino: Ternana vicina al gol

55′ – Tramoni ci prova con il tiro a giro: palla al lato di pochissimo

51′ – Occasione Ternana! Falletti ci prova con il destro: palla larga

46′ – Inizia il secondo tempo!

INTERVALLO

45′ – Un minuto di recupero!

45′ – GOL TERNANA!!! Livieri compie una brutta uscita e Partipilo è bravo a trovare la rete in caduta con l’esterno mancino: 3-1

40′ – GOL! GOL! GOL PISA! Barba è l’ultimo a toccare sul calcio di punizione dalla sinistra battuto da Morutan: 3-0

36′ – Primo squillo della Ternana! Favilli crossa in mezzo e trova la testa di Partipilo: buon intervento di Livieri

32′ – GOL! GOL! GOL PISA! Beruatto viene liberato da un ottimo schema su corner e dal limite dell’area lascia partire un mancino perfetto: 2-0

30′ – TRAVERSA PISA CON BARBA!

29′ – Gran conclusione di Mastinu dalla distanza! Iannarilli devia sopra la traversa

25′ – Contropiede Pisa! Morutan prova ad imbeccare Toure, che non aggancia per pochissimo: Ternana in grande difficoltà

19′ – GOL! GOL! GOL PISA! Fa tutto alla grande Morutan, che punta la difesa umbra e libera Tramoni davanti al portiere: l’ex Cagliari non sbaglia per l’1-0

13′ – Tramoni pennella un bel cross basso d’esterno: Mantovani anticipa Torregrossa ed in tuffo mette la palla in corner

11′ – Torregrossa entra in area e calcia: Mantovani lo mura

10′ – Totale equilibrio tra le due squadre! Tanti falli e zero occasioni da segnalare al momento: partita non bella

1′ – Inizia la partita! Primo possesso per il Pisa

ORE 17:55 – Buonasera amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale di Pisa-Ternana! Le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. A breve si può partire con il secondo anticipo della quattordicesima giornata della Serie B!