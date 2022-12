LIVE – Juventus-Standard Liegi 1-1, amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Juventus-Standard Liegi, amichevole invernale 2022. Ultimo test per la formazione di Max Allegri in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio contro la Cremonese. Appuntamento alle ore 14.30. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

Juventus-Standard Liegi 1-1 (31′ aut. Danilo, 56′ rig. Soulé)

90′ + 5′ – Finisce qui. Tra Juventus e Standard Liegi è 1-1.

90′ – 4′ di recupero.

88′ – Assedio finale dei bianconeri, che però non sfondano. Ospiti arroccati dietro. Manca poco al recupero.

80′ – Ancora Standard con i cambi. La Juventus vuole però finire in avanti il match.

72′ – Sono in 10mila i tifosi allo Stadium, che provano a spingere i bianconeri.

65′ – Ora cambi anche per lo Standard. Il gioco è però ancora nella mani della Juve.

60′ – Continuano i cambi per la Juve. Solo Miretti è ancora in campo dall’11 iniziale.

55′ – Decisamente troppo falloso lo Standard, Compagnon pestato in area. Calcio di rigore per la Juve. Dal dischetto va Soulé che è precisissimo e non sbaglia: 1-1.

53′ – Altra decisione discutibile dell’arbitro, che fischia un calcio di punizione al limite dell’area per la Juventus, mentre era da solo 1 contro 1 col portiere. Nessun cartellino, nonostante il rosso fosse quasi un obbligo. Possibile immaginare che, trattandosi di un’amichevole, si è optato per non cambiare eccessivamente gli equilibri.

51′ – Proteste di Miretti per essere stato atterrato in area. L’arbitro, Maria Sole Ferrieri Caputi, dice che non è rigore.

46′ – Inizia il secondo tempo. Dentro Fagioli, Perin, Rugani, Illing-Junior, Soulé, Huijsen e Gatti.

45′ – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

42′ – Manca poco al termine. La Juventus si riversa in attacco, mentre la panchina bianconera inizia a scaldarsi.

38′ – Anche Pogba arriva allo stadio, sedendosi dietro la panchina.

32′ – Palo di Miretti, che a tu per tu contro il portiere, colpisce il legno.

31′ – Vantaggio Standard!!! Da un calcio di punizione fischiato senza un vero fallo, i belgi mettono il pallone in area. Szczesny esce a vuoto e Danilo devia il pallone, che tocca il palo ed entra nella propria porta.

23′ – Palo dei belgi con Balikwisha. Si salva la Juve.

19′ – Spinge ora lo Standard, ma non riesce mai a sfondare. La Juventus riparte con tanta corsa e nessuna precisione.

12′ – Prima conclusione degli ospiti, para Szczensy.

8′ – Juve che trova il vantaggio con Kean, ma l’attaccante italiano era in fuorigioco per centimetri. Annullato.

7′ – Arriva allo stadio Chiesa, che non sarà però della partita. Con i preparatori ed i medici, Allegri ha deciso di farlo allenare alla Continassa piuttosto che renderlo partecipe al match. Nella stessa situazione De Sciglio.

3′ – Prova subito Milik da fuori, para in due tempi il portiere ospite.

1′ – Partiti. Al via il match tra Juventus e Standard Liegi.