LIVE – Catanzaro-Giugliano, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Alle 17:30 di mercoledì 30 novembre toccherà a Catanzaro e Giugliano scendere in campo in occasione della sedicesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Un big match dei piani alti a tutti gli effetti vedrà i primi della classe tentare la fuga: il Catanzaro è a +4 dal Crotone, mentre il Giugliano è quinto, staccatissimo, a 23 punti. Quale sarà il risultato finale? La classifica si accorcerà o si allungherà in due tronconi ulteriormente? Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale.

Catanzaro-Giugliano (Ore 17:30)