LIVE – Audace Cerignola-Juve Stabia 4-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Fischio d’inizio alle 17:30 per Audace Cerignola-Juve Stabia, match della diciannovesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciannovesima giornata si sfidano la decima in classifica, vogliosa di guadagnare dei punti per entrare in zona playoff, e la quarta, che invece vuole arrivare confermarsi proprio in zona playoff. Chi vincerà al Domenico Monterisi? Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

DOVE SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Audace Cerignola-Juve Stabia 4-2 (13′ Malcore, 60′ Sainz Maza, 64′ D’Andrea, 68′ Zigoni, 79′ Santos, 92′ Achik)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

92′- GOOL AUDACE!!! Achik arriva bene su un pallone messo in area: 4-2

90′- cinque minuti di recupero

86′- Ruggiero sfiora la rete, pallone sul fondo di poco

79′- GOOL JUVE STABIA!!! Rovesciata pazzesca di Santos: 3-2

73′- Giallo per Scaccabarozzi

68′- GOOL JUVE STABIA!!! Zigoni accorcia le distanze appoggiando un cross in rete: 3-1

64′- GOOL CERIGNOLA!!! anche D’Andrea a segno: 3-0

60′- GOOL CERIGNOLA!!! Sainz Maza raddoppia in contropiede: 2-0

53′- Achik tenta la conclusione verso la porta, Barosi respinge salvando la propria porta

46′- inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

47′- Ammonito Achik

46′- D’Andrea sbaglia a due passi dalla porta, si resta sull’1-0

45′- Due minuti di recuopero

36′- Grandissima occasione Juve Stabia con la traversa presa da Scaccabarozzi.

35′- Ammonito Ligi

21′- Pandolfi tenta la conclusione, pallone alto sopra la traversa

18′- Giallo per Mignanelli

17′- D’Andrea cerca il raddoppio impattando di testa, conclusione bloccata da Barosi

13′- GOOL AUDACE!!! E’ Malcore a firmare il vantaggio con un destro vincente: 1-0

6′- Bell’azione dell’Audace, dopo un scambio tra vari giocatori il pallone termina però tra le braccia di Barosi

1′- Inizia il match

ORE 20:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Olanda-Argentina. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.