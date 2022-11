LIVE – Virtus Bologna-Efes 33-40, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Virtus Bologna-Efes, sfida valida come decima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Le Vu Nere di coach Scariolo tornano in campo dopo la beffarda sconfitta maturata di misura e solo all’overtime contro Panithinaikos, poche ore fa. Di fronte, la formazione turca che ha invece battuto l’Olimpia Milano, nonché campione europea in carica. L’obiettivo è provare a riprendere subito il ritmo, perché fin qui Pajola e compagni hanno ampiamente dimostrato di poter competere ad alti livelli. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 25 novembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA TV 10^ GIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

VIRTUS BOLOGNA-EFES 33-40

25′ – Si riavvicina Bologna con Lundberg: 45-48 e time out Efes.

23′ – Da 3 Micic: 40-45.

21′ – Si riparte e subito botta e risposta, anche se a distanza di alcuni punti: 37-42.

20′ – E si chiude qui la prima metà di gara. Squadre negli spogliatoi sul 33-40.

19′ – Gara bloccata adesso e che racconta poco. Squadre stanche e 34-37.

17′ – Si allontanano i turchi con Clyburn: 31-34.

15′ – Continua il botta e risposta tra le due compagini: 27-28 e nuovo time out.

13′ – Tornano su gli ospiti: 20-23.

11′ – Ed è subito avanti Bologna: Pajola fa 20-19.

10′ – Finisce qui il primo quarto: 18-19.

9′ – Teodosic riavvicina Bologna: 15-19.

7′ – Prende il largo Efes grazie a Bryant: 11-17.

6′ – Turchi in leggero vantaggio: 10-11 e time out.

4′ – Bryant non fa scappare Bologna: 10-9.

2′ – Partenza lanciata di entrambe le frazioni: 4 pari.

1′ – Partiti. Al via il match tra Virtus Bologna ed Efes.