Il risultato in diretta live di Treviso-Olimpia Milano, sfida valida come ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Ad affrontarsi sono due squadre che stanno vivendo un avvio di stagione decisamente complicato. La formazione di coach Nicola, infatti, è penultima in classifica con solo due vittorie all’attivo, ma entrambe arrivate proprio tra le mura amiche. I meneghini, invece, se da una parte sono secondi in campionato con una sola sconfitta, paga la forte delusione derivante dal momento di Eurolega, in cui Melli e compagni stanno attraversando una striscia aperta di sei sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 27 novembre sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 8^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

TREVISO-OLIMPIA MILANO