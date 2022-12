Il risultato in diretta live di Trento-Pesaro, sfida valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante scontro diretto tra la sesta e la quinta in classifica in campionato, entrambe a quota 10 punti. Gli uomini di coach Molin stanno vivendo un momento positivo in Serie A, con tre vittorie nelle ultime quattro, con l’unica sconfitta arrivata contro la Virtus Bologna; tutto questo mentre è arrivata la prima vittoria in Eurocup contro un’avversaria del calibro di Gran Canaria. Ruolino di marcia identico per gli ospiti, con tre successi e un KO, che però hanno perso contro Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 4 dicembre sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TRENTO-PESARO