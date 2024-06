Roland Garros 2024: Moutet illumina per un set, poi Sinner si prende la scena e si guadagna i quarti

Jannik Sinner supera in rimonta Corentin Moutet e vola ai quarti di finale del Roland Garros 2024. Il francese ha illuminato nel primo set con il suo tennis particolare che ha messo in grande difficoltà l’azzurro, ma si è poi spento con il passare del match. Dall’altra parte Jannik è piano piano entrato in partita ed ha chiuso senza patemi in due ore e 41 minuti con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1. L’altoatesino raggiunge così per la settima volta in carriera i quarti di finale in uno slam, la seconda a Parigi dopo il 2020. Sinner affronterà ora Grigor Dimitrov, che ha superato in tre set un Hubert Hurkacz in difficoltà fisica con il punteggio di 7-6(5) 6-4 7-6(3). I precedenti contro il bulgaro sorridono al numero 2 Atp, che è avanti 3-1 e ha vinto l’ultima sfida per alzare il titolo al Masters 1000 di Miami.

LA CRONACA DEL MATCH – L’inizio di partita del beniamino di casa è scintillante: smorzate, lob e variazioni continue da parte mandano in tilt Sinner, che cede subito il primo turno di battuta e poi anche quello successivo. Moutet conferma entrambi i break e in un amen si trova meritatamente sopra 4-0. L’azzurro è in evidente difficoltà, non riesce a trovare le giuste contromisure al tennis estroso del transalpino e perde nuovamente la battuta, per la terza volta su tre. Sul 5-0 Moutet ha l’occasione per chiudere, ma il numero 2 Atp si scuote e con due game di fila accorcia sul 5-2. L’occasione però è troppo ghiotta per il francese, che chiude 6-2 un primo set dominato, in cui Sinner ci ha capito ben poco contro la palla arrotata le continue palle corte del suo avversario.

Anche l’inizio di secondo set non è ben augurante per l’asso del tennis italiano, che per l’ennesima volta cede la battuta contro un avversario che corre e copre benissimo tutto il campo. Con le spalle parzialmente al muro, Sinner risponde da campione e con il contro break immediato rimette tutto in parità e poi tiene a zero portandosi per la prima volta avanti nel punteggio. Moutet continua a mettere a segno dei punti strepitosi, ma è al limite con le energie e Sinner ne approfitta: l’altoatesino cala drasticamente il numero di errori e con lo smash si porta a casa il break del 4-2. Il numero 79 Atp inizia a calare a livello fisico, e l’azzurro si porta a casa il set 6-3 e rimette tutto in parità.

A questo punto a Moutet non riescono più i colpi del primo set, che è stato molto dispendioso, mentre dall’altra parte Sinner sale nettamente di livello: i suoi colpi sono molto più pesanti ed è padrone del campo. Il break in favore di Jannik arriva subito in apertura, poi ne piazza un altro sul 4-1 e si porta a casa facilmente il set con il punteggio di 6-2. Nel quarto set non c’è più partita, con Sinner che domina un set senza storia contro un Moutet che ormai ha finito la benzina, e chiude l’incontro con un 6-1 che gli regala il pass per i quarti del Roland Garros.