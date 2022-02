Pechino 2022, curling maschile: l’Italia batte 10-3 la Danimarca ma è eliminata.

Joel Retornaz - Foto Wcf

L’Italia si impone per 10-3 sulla Danimarca ma viene eliminata dalla corsa alle semifinali del torneo di curling maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Partita dominata dall’inizio alla fine con il sesto end a fare la differenza con ben 4 punti marcati da Joel Retornaz. Si chiude al settimo end con gli ultimi tre non disputati. Grazie alla contemporanea vittoria della Cina per 6-5 sulla Svizzera, gli azzurri sono fuori per via della classifica avulsa. Un vero peccato perché i ragazzi hanno iniziato ad ottenere risultati dopo le prime sconfitte nonostante le ottime prestazioni.

LA CRONACA – Parte forte la Danimarca con il martello nel primo end che le permettono di marcare subito due punti. Colpo su colpo ribatte l’Italia che si riporta sul 2-2. Poi inizia lo show di Retornaz e compagni: mano rubata da 2 nel terzo, altra mano rubata nel quarto e si sale 5-2. Un punticino per la Danimarca che prova a riportarsi a contatto. All’intervallo 5-3 Italia. È il sesto end che fa la differenza: lo skip danese Krause sbaglia praticamente tutto e Retornaz marca 4 punti che portano l’Italia sul 9-3. Il settimo end si conclude con un’altra mano rubata e con la partita vinta dagli azzurri per 10-3.