Basket, Eurolega 2021/2022: amara sconfitta per l’Olimpia Milano, al Forum passa il Monaco

by Antonio Sepe

Sergio Rodriguez - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

L’A|X Armani Exchange Milano crolla in casa contro l’AS Monaco per 63-72 nella sfida valevole per la 33esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Meneghini avanti nel punteggio fin dalle battute iniziali, ma puniti da un parziale di 1-20 nella seconda metà del terzo quarto. I francesi amministrano dunque il vantaggio nel finale e sbancano il Forum. All’Olimpia non basta uno scatenato Shavon Shields, miglior realizzatore della serata con 22 punti a referto. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO)

PROGRAMMA 33^ GIORNATA

EUROLEGA 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO

LA PARTITA

Parte bene Milano, che trova la via del canestro con relativa facilità, specialmente dall’arco e si costruisce fin da subito un vantaggio non indifferente, complice un ispirato Bentil. Tuttavia gli ospiti reagiscono e nella seconda metà di parziale ricuciono lo svantaggio. Ai loro meriti vanno sommati i demeriti dell’Olimpia, che non segna più e dopo i primi 10′ è avanti di una sola lunghezza. Poco male per Milano, che sale in cattedra nel secondo quarto, arrivando a toccare il +10 e dimostrandosi per larghi tratti la miglior squadra sul parquet. I protagonisti sono i soliti Shields, Hines e Rodriguez, ma è proprio la squadra a funzionare. L’unico rimpianto sono un paio di canestri subiti nel finale, che impediscono alla squadra di Messina di tornare negli spogliatoi sul +10 (bensì sul +6).

Per Milano non sembra essere un problema, visto che l’avvio di terzo quarto è più che positivo, con la tripla di Datome ed i liberi trasformati da Delaney. Tuttavia, non appena il Monaco si sblocca – più precisamente dopo 4’46” dall’inizio del quarto – inanella un irreale parziale di 20-1 che capovolge l’inerzia del match. Milano non segna più nella frazione e, nonostante provi a reagire, ormai è troppo tardi. L’ultimo a mollare è Shields, che fino alla fine tenta di caricarsi la squadra sulle spalle a suon di canestri. Il gap tra le due squadre è però troppo ampio ed il Monaco, senza correre rischi, agguanta la vittoria.

IL TABELLINO

OLIMPIA MILANO – AS MONACO (17-16, 20-15, 6-20, 20-21)

OLIMPIA MILANO: Shields 22, Bentil 8, Hines 8, Delaney 7, Datome 6, Hall 5, Rodriguez 4, Ricci 2, Tarczewski 1, Daniels 0.

AS MONACO: James 19, Hall 16, Lee 10, Bacon 8, Diallo 6, Motiejunas 6, Thomas 4, Motum 3, Ouattara 0, Westermann 0.