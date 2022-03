Golf, sei azzurri a Doha per il Commercial Bank Qatar Masters

by Eduardo Magarelli

Guido Migliozzi - Foto Federgolf

Nuovo importante appuntamento nel mondo del Golf. Dal 24 al 27 marzo prende il via al Doha Golf Club in Qatar una nuova tappa del DP World Tour per il Commercial Bank Qatar Masters. Saranno presenti ben 6 azzurri: Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Renato Paratore, Andrea Pavan, Lorenzo Gagli e Guido Migliozzi. Per quest’ultimo un gradito ritorno, giacché lo scorso anno si qualificò secondo dopo una clamorosa rimonta, alle spalle del francese Antoine Rozner, il quale quest’anno proverà ad essere il primo dal 2016 a vincere questo appuntamento due volte di fila. Dopo questo impegno il veneto, rientrato dopo l’assenza alle ultime due tappe in Sudafrica, parteciperà per la prima volta all’Augusta Master dal 7 al 10 aprile. Al primo Masters della stagione parteciperanno al termine del Commercial Bank Qatar Masters e del WGC-Dell Technologies, i migliori 50 del ranking mondiale.

In Qatar il montepremi in palio sarà di 2 milioni di dollari. A sfidarsi per l’incredibile somma ci saranno i sudafricani Dean Burmester (secondo la settimana scorsa allo Steyn City Championship), George Coetzee, Wilco Nienaber e Justin Harding. Quest’ultimo fu campione a Doha nel 2019, ma non sarà l’unico ex campione. Infatti saranno presenti anche lo spagnolo Jorge Campillo (2020) e l’inglese Eddie Pepperell (2018).